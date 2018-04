– Alle trenger stein, pukk og grus. Det er spennende å lære mer om noe som er så viktig oss for alle.

FRESTE: Kronprins Haakon lot seg imponere i pukkverket på Freste: – Her skapes grunnlaget – bokstavelig talt – for veiene våre, for husene våre, for mye av det vi trenger i det daglige.

H.K.H Kronprins Haakon besøker i dag tirsdag 17. april bergindustrien i Vestfold. Blant stoppa var pukkverket på Freste. Her, og på Himberg i Ramnes, driver Veidekke AS utvinning av steinmasser. Veidekke tok over drifta i 2014, begge steder etter fusjonering med Haraldstad AS.

– Å, kommer han?

Besøket er i anledning Norsk Bergindustri, bransjeforeningen for den norske mineralnæringen, sitt 10-årsjubileum. Men bergindustrien har en mye, mye lengre historie.

Den eldste industrielle malmproduksjonen her til lands starta opp i første halvdel av 1600-tallet. Norsk Bergindustri ble til etter en sammenslåing av tre eldre bransjeorganisasjoner.

Kronprinsens besøk starta hos Lundhs AS i Larvik, der representanter for bransjeforeningen og bedrifter orienterte om bergindustrien i Vestfold. Så gikk turen til steinbruddet i Tvedalen, der kronprinsen tok lunsjen sammen med arbeidere i bruddet.

Kronprinsen reiste så videre til Freste pukkverk. Her sitter Bente Flåteteigen fra Ramnes på vekta, og hun var i full sving med kosten for å pynte opp litt til det storfine besøket. Ellers gikk drifta helt som normalt.

Mens Kronprinsen kjører inn i pukkverket, kjører Steinar Wold-Hansen fra Jaresletta ut med sin fullasta lastebil med henger. – Å, kommer han?, sier Steinar og ser etter følget med en svart limousin.

En annen kunde stusser på at Kronprinsen ikke har med henger. – Det hadde kanskje vært litt langt bare for å hente grus, sier han og ler.

– Det vi driver med favner om alt

Ole Stensholt, distriktsleder for Veidekke pukk og grus i Vestfold, var blant fagfolket som tok i mot Kronprinsen og viste ham rundt. Han forteller at det etter førti års drift investeres for å møte førti nye år. Det dreier seg om modernisering og digitalisering, som gjør jobben lettere og mer nøyaktig.

– Du veit, vi trenger stein, pukk og grus, alle sammen! Helt fra leking i sandkassa, til å bygge hus, veier, strø veier når det er glatt, med mye mer. Det vi driver med favner om alt. Hver innbygger har i snitt behov for 11 – 12 tonn knuste steinmasser, og jeg trur ingen hadde tippa at det er såpass store mengder.

Ole har ansvaret for Freste, Himberg og fire utsalgsteder til i Vestfold. At Kronprinsen kommer på besøk, er stor stas. – Det er jo en anerkjennelse for bransjen, at vi får vist fram verdien av det vi driver med.

Totalt tas det ut 400.000 tonn i året på Freste, og av dette går cirka halvparten til betong og asfalt. Resten går til entreprenører, bønder og private.

Her skapes grunnlaget for mye av det vi trenger

Kronprinsen forteller at han lærte mye på omvisningen på Freste.

– Det er spennende å lære mer om noe som er så viktig for Norge. Dette er en industri som er viktig for økonomien vår. Derfor er det spennende å se hvordan de tenker og hvordan de jobber, forteller Kronprinsen til ReAvisa.

– Her skapes grunnlaget – bokstavelig talt – for veiene våre, for husene våre, for mye av det vi trenger i det daglige, har jeg lært – alle trenger stein, pukk og grus.

En annen ting Kronprinsen skryter av, er plasseringen helt på kommunegrensa mellom Re og Tønsberg – som snart blir borte.

– Dette er en fundamentalt tung råvare, som det er en stor fordel at hentes ut nært der det skal brukes. Det er ressurskrevende å frakte langt. Derfor er det lurt med en plassering så sentralt som dette, sier Kronprins Haakon til ReAvisa.

Han er også imponert over langsiktigheten: – Dette er en bransje der man må tenke i lange linjer, som her hvor det er tatt ut masser i førti år og det legges planer for førti år til.

Stolte av bransjen

Norsk Bergindustri består av Veidekke og cirka 160 andre medlemsbedrifter som produserer pukk, grus og andre byggeråstoffer, malm og mineraler eller naturstein, samt leverandører av varer og tjenester til bransjen, heter det i en pressemelding i forbindelse med besøket:

– Vi er stolte av å kunne vise Kronprinsen produksjonen av Norges nasjonalstein Larvikitt, presentere de fantastiske mulighetene i industrimineralene i Fensfeltet, og besøke et av våre mange pukkmedlemmer, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter.

