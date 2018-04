YouTube-Amalie gjorde det igjen: Årets vlogger 2018!

SKINNANE/OSLO: Amalie Olsen Gjersøe vant sin andre Gullsnutten-pris denne helga.

Amalie Olsen Gjersøe (19) fra Skinnane ble Årets videoblogger, eller «vlogger». I begrunnelsen heter det:

«Årets vlogger skal ha gitt seerne innblikk i en lidenskap, interesse eller rett og slett livet sitt. Juryen har sett etter en vinner som står fram som mest kreativ, ekte og betydningsfull i Youtube-universet».

En ung og modig stemme

ReAvisa skreiv om Amalie da hun passerte 10.000 abonnenter for to år siden. I dag har hun godt over 100.000.

Hun er en av de største norske youtuberne, og en viktig stemme for mange unge. Og den stemmen bruker hun godt. – Jeg prøver hvert fall, sa Amalie til ReAvisa da hun ble slått til Ridder av Re tidligere i år.

– Det er ikke bare kamera og sminke og vas, men viktige saker som kreftsaken, UNICEF, #ikkegreit og sånt.

I #ikkegreit-aksjonen blir netthets satt på dagsorden. Amalie fikk hatytringer tegna på kroppen, og alt som ble skrivi var netthets hun sjøl hadde blitt utsatt for. Sånt krever et ridderlig mot.

– Jeg ble spurt, og sa ja uten å tenke meg særlig om. Det er et viktig budskap, og jeg tror det er viktig at jeg tok med meg mine egne erfaringer – det jeg har følt på kroppen – og samtidig at jeg ikke framstilles som et offer, men som ei sterk jente som prøver å riste det av meg.

– Vi reinger heier på hverandre!

Amalie har vært på den norske YouTube-stjernehimmelen lenge:

For tre år siden ble hun nominert til Årets videoblogger, men vant ikke prisen. I fjor ble hun Årets stjerneskudd. I år var hun igjen nominert til Årets videoblogger, og denne gangen vant hun prisen. Hennes andre Gullsnutten-pris, en utmerkelse som henger høyt.

Amalie er en av mange Re-ungdommer som utmerker seg i toppen av forskjellige idrettsgrener, i kultur, og i mediabildet.

– Kanskje er det Re-genet?, spør Amalie og ler. Men helt alvorlig:

– Vi reinger heier på hverandre. Vi vil hverandre godt, og vi er stolte av hverandre når noen får til noe. Da blir det mindre skummelt å prøve, og du er hakket mer selvsikker fra starten av – det er et godt utgangspunkt for å satse og bli god, uansett hva det er for noe.

