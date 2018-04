«Signalbygget» på Revetal tar form: – Alt er i rute!

REVETAL: Den første burgeren blir servert i januar, og den første boka blir lånt ut i februar.

«Signalbygget» på Revetal tar form, midt i glaninga for alle som kommer til Revetal.

«Indrefileten» er tomta blitt kalt, og det har tatt tid å få bygd noe her. Nå blir det nytt bibliotek og Burger King med drive-in.

– Flotteste Burger King i hele verden!

Revetal invest er utbygger, og Re kommune har inngått en leiekontrakt med mulighet til å kjøpe – mye likt avtalen var for kommunehuset i sin tid. Sven Erik Hatleskog utvider fra briller til burger og åpner en franchise for Burger King.

Sven Erik driver allerede god butikk på Re-torvet med C)optikk og Gullfunn. Nå hopper han ut i enda en bransje:

– Revetal skal få den flotteste Burger King-restauranten i hele verden!, sa han til ReAvisa da vi skreiv om planene første gang.

– Så jäkla mycke trafik!

Burger King fant ut at Revetal var et sted å satse på, etter å ha plotta inn trafikkmålinger, innbyggertall og avstander inn i sine systemer.

Da de høye herrer i Burger King Norden kom for å sjekke ut Revetal, gikk trafikken tett på Bispeveien. Den svenske toppsjefen skal visstnok ha sagt noe slikt:

– Så jäckla mycke trafik! Vad har ni her gjort fornått?

Det er Martin Gran, kjøpmann og sentrumsutvikler, som gjenfortalte sitatet på godt svorsk.

Et nytt bibliotek er så mye mer enn bare bøker

Da våre folkevalgte bestemte å bygge nytt bibliotek, ble det poengtert at det kun er et nybygg som kan gi oss et framtidsretta og funksjonelt bibliotek. – I tillegg har plasseringen på Revetal en verdi i seg sjøl, mente Tove Øygarden (H).

– For vårt lokalsamfunn vil et bibliotek på Revetal, i nærhet av buss og andre tilbud, ha en stor verdi – særlig i ei framtid der Re er en del av en ny storkommune.

Framtidas bibliotek vil romme så mye mer enn bare bøker, understreker hun. – Dette blir en møteplass der stikkord vil være «læring» og «kultur».

Trude Viola Antonsen (AP) var enig: – Et bibliotek i dag er mer enn det vi har per i dag på Brår. Et bibliotek i dag er et lite kulturhus. Og et bibliotek skal være for alle.

– Alt er i rute

I første omgang var planen en åpning allerede til sommeren, men saken måtte en ekstra runde i styre og stell i Re kommune før spaden ble satt i jorda. Da vedtaket ble fatta, var planen åpning på nyåret 2019.

– Alt er i rute, forteller Martin Gran på vegne av utbyggeren. – Jeg tipper at den første burgeren blir servert i januar, og den første boka blir lånt ut i februar. Hvis det blir ferdig tidligere, er det bare en bonus.

