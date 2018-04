Barne- og likestillingsministeren kommer til Re

VÅLE: SMART står foran enda en milepæl, av mange opp gjennom åra som har gått siden den spede start på Kirkevoll skole. Les mye mer om SMART i ReAvisa, april 2018.

Les mer om SMART oppvekst i ReAvisa, april 2018 – last ned gratis.

Mandag denne uka ble det klart at selveste Barne – og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) skal klippe snora for SMART – senter for sosial innovasjon på Våle samfunnshus fredag 20. april.

Utvider programmet

– Vi har vært så heldige at vi har fått statsråden til å åpne senteret, men hun er en travel dame med et hektisk program. Så vi har valgt å utvide programmet noe i tida får å kunne ta imot henne, forteller Henrik Kopstad Arnesen i Re kommune.

Det blir mulighet for en kaffekopp fra klokka 08.30, før programmet starter fra klokka 09.00 og varer fram til klokka 12.00 – hvor det avsluttes med lunsj.

Politikere og helsetopper fatter interesse

Det er langt ifra første gang en minister tar turen til Re for å høre mer om SMART oppvekst.

Forgjengeren Solveig Horne (FrP) kom to ganger på rappen til Re, ens ærend fordi hun var nysgjerrig på SMART-arbeidet.

Kongeparet fikk også en innføring da de var på Re-besøk sommeren 2012, og Dronning Sonja skrøyt av SMART i sin tale til Re.

Nå skal Norges-historiens første senter for sosial innovasjon etableres her i Re, som en forlengelse av SMART-opplegget, heter det i invitasjonen:

Hvordan kan vi sammen utvikle en praksis med større evne til å skape inkludering, læringsglede, trivsel og helse for ALLE?

«Vår tids største helseutfordring»

Blant bidragsyterne er elever fra Re-skolene, ordfører Thorvald Hillestad, fagsjef KLP Geir Grønsholt, off.Ph.D Bjørn Hauger og dir. Arild Bjørndal, Rbup, som har skrivi følgende om SMART oppvekst:

«Barn og unges psykiske helse er vår tids største folkehelseutfordring. Ingen annen samfunnsmessig innsats vil kaste like mye av seg, helsemessig og samfunnsøkonomisk, som å sørge for at alle norske kommuner implementerer et sett av effektive helsefremmende og forebyggende tiltak for å sikre barn best mulige oppvekstsvilkår.»

Lansering av en ny SMART-bok

Samtidig som åpning av senteret skal også boka SMART 4 for mellomtrinnet lanseres. Den er skrevet av SMART-generalen sjøl Vidar Bugge-Hansen og Eira Susanne Iversen.

Les mer om Vidar, Eira, med flere – og SMART oppvekst – i ReAvisa, april 2018.

Og forresten, påmeldingsfristen til SMART-senter-åpningen er ikke ute, det må skje innen 15. april til Henrik.Arnesen@Re.kommune.no.

Les mer om SMART oppvekst i ReAvisa, april 2018 – last ned gratis.