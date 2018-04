Sjekk alt som skjer på idrettsarenaene i Re denne uka:

RE: Ramnes-jentene spiller sesongens siste hjemmekamp, Re FK spiller sesongens første, og det blir volleyballturnering i Vålehallen. I tillegg sørger den lange vinteren for skisesong til langt uti april – mens den lokale golfklubben tvinner tomler og venter tålmodig på at snøen skal smelte.

Dette blir litt av ei sportslig Re-uke. Bare sjekk her:

Onsdag kveld klokka 19.45 blåses det i fløyta for den siste hjemmekampen for Ramnes-jentene i 3. divisjon denne sesongen. – Vi trenger støtte for å slå et formsterkt Teie-lag, oppfordrer Ramnes håndball i Facebook-eventet.

Torsdag tar Re FK i mot Larvik Turn til serieåpning på en brøyta Meny stadion i Bergsåsen. – Det er meldt bra med plussgrader og nedbørsfritt torsdag kveld. Uansett har vi tribune under tak!, minner Re FK om i Facebook-eventet. Kampstart er klokka 19.30.

Lørdag det er rankingturnering for Ivrig-damene 3. divisjon hjemme i Vålehallen. Kampoppsettet er ikke helt klart enda, men blir lagt ut på Ivrigs nettsider i løpet av de nærmeste dagene, forteller Jan Gunhildstad i IL Ivrig til ReAvisa.

Noen jubler over lang vinter, andre vil helst at snøen skal smelte….

Jan Gunhildstad trekker også i trådene i den lokale golfklubben, som må vente tålmodig på at snøen skal smelte denne våren. Han forteller at det blir en del nytt av året:

– Vi gir fri tilgang til treningsballer på treningsfeltene og gratis utlån av køller til bruk på treningsfeltene, slik at terskelen for å prøve golf blir lavere og helt gratis! «Problemet» i år er at all snøen utsetter sesongstarten, da banen ikke er spillbar på mange uker.

Re golf håper på åpning av banen på Reine rundt 1. mai.

Men at vinteren er her fortsatt, gir jo store muligheter for enda noen flotte skiturer for dem som vil nyte godt av nypreppa løyper på overtid. Så flotte er løypene, at de visstnok kan forveksles med en bilvei…

Drøyer skisesongen så lenge som mulig

Det var folksomt i Re-løypene gjennom hele påska, og løypenettet strekker seg nå over hele Re – les mer om det i denne saken.

Re løypelag og IL Ivrig er de to største klubbene som kjører opp løyper. I tillegg kjører Hauk IF løyper i Undrumsdal, og Vivestad IF rundt Sagatun i Vivestad.

– Vi ønsker ett godt tilbud til alle i nærheten av der de bor derfor blir løyper kjørt så nært byggefeltene som mulig, forteller Øivind Kjær i IL Ivrig.

Og skulle det minke på den naturlige snøen, har IL Ivrig back-up på Bibo for å drøye skisesongen lengst mulig. – Snøproduksjonen fortsetter så lenge vi har kulde, forteller Øivind Kjær i IL Ivrig.

– Så det er garantert snø på Bibo en god stund til!

Det er ikke gratis å produsere snø, kjøre opp løyper og holde alt vedlike – sjøl om all jobben gjøres på dugnad. Derfor er det fullt mulig å støtte dugnadsarbeidet ved å vippse IL Ivrig på 29829 eller Re løypelag på 74064.

Les mer om sport i Re.

Skulle vi ha glemt noe, er det bare å tipse ReAvisa!