– Bare en liten nese på plass nå, så starter vi!

KIRKEVOLL: Alle 1. klassingene var med da Kirkevoll skole ble forvandla til Hakkebakkeskogen.

Enten det var i hovedroller, biroller, som plakatholder eller viktige jobber i kulissene – alle 1. klassingene var med da Hakkebakkeskogen ble satt opp i mars. Elevene spilte tre forestillinger for fulle hus.

– Jeg må gå litt rart, sånn bøyd liksom…

Emrik Silbodal (6) fra Grettebygd skal spille pinnsvin. Lærer Mone Karin Wohl legger et lite lag med mørk sminke før teppet skal gå opp. – Men jeg skal IKKE ha masse skjegg!, sier en bestemt 6-åring.

Det å spille pinnsvin er litt vanskelig, får lokalavisa fortalt. – Ja, for jeg må gå litt rart, sånn bøyd liksom. Også har det tatt litt tid å lære seg hva alle skal si, men nå kan vi det, forsikrer Emrik før han tar oppstilling bak scenen.

Han er glad for å gå på Kirkevoll skole, for det var jo snakk om at Grettebygd skulle bli en del av Holmestrand – ikke Re. – Dette er en bra skole, mener Emrik. – Her har vi plass til å gjøre litt som vi vil – som for eksempel å spille teater!

Ella Nordlie (6) spiller Brumlemann. Hun forteller at hun blir kidnappa!, – men det er ikke skummelt, altså. Det er bare på liksom, forsikrer Ella. Det viktigste kostymet hennes er bukseseler. – Det må en Brumlemann ha!

Det viktigste for Klatremus, som spilles av Olav Prosvik Aarvåg (6), er gitaren, forteller han stolt. – Men det går ikke an å spille på den, egentlig. Det er bare på liksom at jeg spiller.

– Glemte nesten nesa mi!

Det fyller seg med folk før forestillingen skal starte. Så mange kommer, at lærer Irene Vivestad Aske sammen med noen foreldre må løpe og hente mange flere stoler. En god del måtte likevel stå.

En stor publikumssuksess, må vi trygt kunne si.

1. klassingene spilte hele tre forestillinger, først for de andre elevene ved skolen, så for foreldre og familie. Ingen av barna var nervøse før den siste runden, alt var på stell, får ReAvisa fortalt.

Bortsett fra Klatremus som hadde glemt å få sminka på seg en nese.

– Oi, oi! Bare en liten nese på plass nå, så starter vi, viske-roper lærer Mone Karin Wohl til teaterspirene – som fikk publikum til å le så de nesten ramla av stolene.

Spesielt da Klatremus lurer reven til å sovne. Eller da pepperkakebakinga gikk helt skeis. Det var fantastisk utført av 1. klassingene, med stor teaterglede, sjarm og perfekt timing.

En fantastisk Hakkebakkeskogen–oppsetning, var alle frammøtte enig om.

