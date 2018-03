Ei uke igjen til galskapen slippes løs på Fjellborg

VÅLE: Mens du nyter påska, går noen med harehjerte og premierenerver – bare for å sørge for at Re har en skikkelig lokalrevy.

Våle ungdomslags revygruppe Sceneskrekk har en lang tradisjon med å sette opp revy. I år inntar 11 glade amatører scenen, og en del flere bidrar i kulissene.

Det øves hele to ganger hver uke, noe som er en dobling i forhold til tidligere år. Det betyr mest sannsynlig en dobbelt så bra revy, antar de.

Går ei kule varmt

ReAvisa var på besøk på en skrivekveld i mars. Det var mye armer og bein, kulepenner, tastatur, skjermer, ideer, løse tråder, papirer, tangenter – og en telefon som ringer og ringer.

– Hvor er den telefonen som ringer og ringer?, spør skrivesjef Ole Henrik Fjeld (47) og ser seg rundt bordet. Før han kjenner etter i egen lomme:

– Å fader, det er guttungen! Jeg skulle jo hente på turninga!

Så fyker Ole Henrik ut døra, mens han mumler noe om at han er glad hvis barnevernet ikke kommer før revyen er i boks. Her går det ei kule varmt, og lokalavisa prøver å snike inn et spørsmål i kaoset:

– Hva i all verden driver ei revygruppe, år etter år, med skriving døgnet rundt utenom jobb, nerver og søvnløse netter?

– Sjølplaging?, er første forslag som slenges over bordet. Men mer seriøst: – Det blir et tomrom hvis ikke, forteller Lill Farstad (35).

Alltid drømt om å spille revy

– Det er bare et lite sekund etter at revyen er ferdig, akkurat så vi får pusta letta ut, også lengter vi til neste gang. Hvor skal vi gjørra av all denna galskapen ellers? Det er helt krise!

Lill forteller om harehjerte som banker som en duracellkanin flere uker før premiere. Men det verdt det.

– Jeg ante ikke at jeg hadde så mye rart inni meg, jeg, som kommer ut sammen med disse folka her og på scenen. Det er nesten så jeg blir litt skremt sjæl!

Birgit Johanna Moe (47) flytta til Våle i 2001. Hun har alltid drømt om å spille revy, men fikk først fart på revy-planene i fjor.

– Jeg så aldri at jeg hadde tida til det, men når jeg først prøvde å henge med i fjor så er det ingen vei utenom. Nå må jeg bare ta meg tid til det!

Flere yngre, og flere gutter

Enda ferskere er Daniel Kroknes (16) og Matias Torheim (16). Resten av revygjengen er strålende fornøyd for å ha rekruttert yngre krefter – og flere gutter.

– De heiv seg til og med på og skreiv sin egen sketsj, skryter resten av gjengen. – Knarkus og Marhianus ber også Jens om å ikke gjøre som mora hans sier, forteller Daniel.

Han fikk tips fra noen kamerater om revygruppa Sceneskrekk. De mente det måtte være perfekt for ham å bli med på noe sprell som dette. – Jeg digger sketsjer og humor, spesielt Espen Eckbo-humor, forteller Daniel til ReAvisa.

På den andre siden har vi Anniken Thuve Ivarsson (32) – for henne er revy en del av livet, 21 år siden hun sto på Fjellborg-scenen første gang.

Ole Henrik er også en stamgjest på scenen, og det er også han som bidrar mest i skrivingen. – Ja, jeg lærte touch på ungdomsskolen.

Ingen blir utlevert i revyen. Kanskje. Eller jo.

– Vi kan si tre setninger, også skriver Ole Henrik hele sketsjen – og to sanger, forteller Anniken.

– Vi andre har kaffeslaberas og prater om alt mulig, og føler vi ikke har fått gjort noenting. Men så sitter han og flirer og skriver, og plutselig har vi en hel masse stoff.

– Jeg er sekretær i FAU også. Det er mye det samme. Masse kakling, forteller Ole Henrik. Han lover – hvert fall litt – at ingen i FAU trenger å være bekymra for å bli utlevert i revyen. Kanskje.

– Jeg henter inspirasjon overalt. Men det blir anonymisert. Bittelitt hvert fall. Så godt vi klarer. Eller, det vil si – vi har vel erfart at vi ikke er så gode på akkurat det.

Revyen har fått navnet «Vent på’RE!» og i disse tider er det vel neppe noe sjokk at Tønsberg-sammenslåing må harseleres med. ReAvisa fikk høre starten på en av mange halvferdige sanger, og det lover godt!

Bli med på premierefest!

Nå, ei drøy uke før premiere, rapporterer revygruppa at de har det meste på stell, og barnevernet har heller ikke ringt.

Mens mange sitter på påskefjellet, sitter revygjengen på påske-Fjellborg. Nå skal alt pirkes på til det sitter dønn.

Lørdag 7. april blir det premiere med fest der coverbandet Latrinemusikken fra Horten spiller. – Det er moro hvis de som kommer på premiereforestillingen også har lyst til å ta seg en fest med oss!, oppfordrer revygjengen.

Søndag 8. april blir det familieforestilling.

Disse bidrar på scenen: Daniel Kroknes, Anniken Thuve Ivarsson, Lill Farstad, Renate Haug Haugelien, Birgit Johanna Moe, Ole Henrik Fjeld, Christian Østmann, Marit Prosvik Aarvåg, Anette Hegg, Matias Torheim og Monica Rehn-Erichsen.

