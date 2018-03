OPPRAND: Eva Kirkeberg er ei hesteinteressert odelsjente som utdanna seg til fysioterapeut. Kombinasjonen skulle vise seg å være full klaff. – Du finner ikke en bedre fysioterapeut enn hesteryggen, mener de som kommer hit.

På Opprand i Ramnes, tre kilometer fra Revetal, ligger Vestfold terapiridning AS i flotte omgivelser, i enden av en blindvei og med skauen rett i nærheten med kilometervis med flotte turløyper til hest. Her er det også en ridebane.

Her jobber åtte deltidsansatte sammen med ansvarlig fysioterapeut Eva Kirkeberg (45), som bor på gården sammen med mann og barn.

Folk kommer langveisfra til Re

Dagen ReAvisa er innom jobber Sorina Dunn, Oda Kjølås, Emil Tinnion Varholm, Live Thoresen og Evas datter Elea Kirkeberg. Rytterne denne dagen er Rose Halvorsen, Kristin Cederstrøm, Cathrine Marie Kristiansen, Linn Cecilie Hagen og Kristin L. Johansen.

ReAvisa har lagt besøket til gården på en av de kaldeste vinterdagene med masse snø, så nå går turen langs gårdsveien og rundt ridebanen. I kulda har både ansatte og pasienter kledd på seg godt, med skjerf godt knyti rundt ansiktet. Men tøffingene lar seg ikke stoppe av vinterværet – verken to- eller firbeinte.

Hit kommer folk fra hele Vestfold og enda lenger.

– Nå utvider vi tilbudet fra to til tre dager i uka, men vi kunne utvida til enda flere dager, forteller Eva. Foreløpig er terapiridningen en jobb ved siden av flere andre prosjekt Eva driver med. Hun er også IT-utdannet, blant annet.

– Dette er forskjellen på god eller dårlig rygg, det!

Rose Halvorsen og Kristin Cederstrøm reiser fra Sandefjord til Re for å behandle vonde rygger. Rose har gått til behandling i to år, Kristin fire år. Sistnevnte er ikke i tvil hva dette har betydd for henne: – Det er forskjellen på en god eller dårlig rygg, det!

– Ingenting funker som dette. Uansett hvor god fysioterapeut, ingen klarer det samme som disse hestene klarer, mener Kristin. – Og jeg har prøvd det meste mot vond rygg!

– Det å sitte på en hesterygg og gjøre øvelser løsner opp kroppen på en helt annen måte. Det er ikke noe mirakel, det er en enkel og grei forklaring: Du jobber med hele kroppen på en helt annen måte, hele kroppen på en gang – ikke en og en øvelse med hver del av kroppen.

– Helheten gjør underverker, hvert fall for meg, forteller Kristin.

Sandefjord-jentene reiser gjerne til Re for å holde vonde rygger i sjakk: – Vi skulle ønske det fantes noe slikt nærmere Sandefjord, selvfølgelig. Det finnes noe utpå Nøtterøy-sida trur jeg, men det er jo enda lenger og knotete å kjøre dit. Da er jo straka veien opp Bispeveien hit enklere.

– Jeg elsker å komme hit!

Kristin L. Johansen fra Holmestrand har gått til Eva i åtte år, helt siden ungdomsskolen, forteller hun. Kristin elsker å trene på hesteryggen. Helsefordelene er mange, og når du i tillegg er så glad i hester som Kristin gir det en enorm glede og ikke minst mestringsfølelse.

Hun er en racer på hesteryggen, og gjør masse triks for fotografen. Den gamle fjordingen Linus Monar på snart 31 år svinges hit og dit, og når fotografen vil ha et bilde stopper hun hesten myndig med å dra i tøylene.

– Jeg har masse bøker og filmer om hester, forteller Kristin stolt.

– Så du er glad i hester?

– Ikke bare litt!

– Da skjønner jeg at du gleder deg til hver gang du skal reise hit og ri?

– Ikke bare litt!

Også vertskapet med Eva og hennes åtte ansatte koser seg her på Opprand gård. Gårdsdrifta ellers er dyrking av frø. Eva har drivi med ridefysioterapi i ti år nå.

Da kabalen gikk opp for ei hesteinteressert odelsjente, som utdanna seg til fysioterapeut og kommer fra en gård som passer helt perfekt til formålet, var det ingen tvil.

Og Eva angrer ikke et sekund på valget. – Dette er en jobb som gir – og ikke tar – energi, forteller Eva.

Med gode medisinske resultater og fornøyde folk og dyr rundt seg blir dagene rett og slett fine. Sjøl i ti minusgrader og nordavind som pisker deg i ansiktet.

Kort om ridefysioterapi:

Terapiridning utøves av spesialutdannede fysioterapeuter. Det er hestens bevegelser som er grunnlaget i behandlingen. Under ridningen overføres hestens rytmiske bevegelser til pasienten. Under kyndig veiledning av fysioterapeut og med skredderutdannede hester vil disse bevegelsene være spesielt gunstig for opptrening av:

– Balanse

– Styrke av muskulatur

– Symmetrisk muskelarbeid

– Koordinasjon

– Holdning

– Reduksjon av muskelspenninger

Vestfold Terapiridning, ved ansvarlig fysioterapeut Eva Kirkeberg, holder til i Opprannveien 126, Ramnes. Her drives det kun med dette, så alt er tilrettelagt på best mulig måte. Her finnes det rullestolrampe (for av- og påstigning av hest), handicap-bad og opp-varmet venterom.

Ansvarlig fysioterapeut Eva Kirkeberg har med seg åtte deltidsansatte. Dagen ReAvisa er innom jobber Sorina Dunn, Oda Kjølås, Emil Tinnion Varholm, Live Thoresen og Elea Kirkeberg på ridebanen. Ridetimene foregår i rolige omgivelser på skogsveier, ridebane og på gårdsveien – en blindvei med minimal trafikk.

Kilde: ridefysioterapi.no.

