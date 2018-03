Crossfit Open: – En happening alle gleder seg til!

LUNDTEIGEN: Denne helga var det siste runde med Crossfit Open på Revetal crossfit – og dit hadde mange tatt turen.

Det var mange som var kommet til «boksen» fredag ettermiddag 23. mars. Det ble servert både kake og drikke for å feire at det var klart for den siste runden av Crossfit Open i lokalene til Crossfit Revetal på Lundteigen.

Både intern og internasjonal konkurranse

Crossfit Open er en kvalifisering til Crossfit Games, som går av stabelen i USA i august. Det vil si at crossfit-konkurransen er internasjonal, men at man konkurrerer internt i crossfit miljøet sitt:

– Man konkurrerer i hver sin boks der man kommer i fra, forteller Helene Havang som er deleier og driver crossfit i Re.

Poenget med Crossfit Open er at man samler poeng for å komme videre i konkurransen. Helene forteller i midlertidig at ingen på Revetal crossfit har nok poeng til å komme videre i denne omgang.

Det er tross alt nærmere 250.000 deltakere fra verden over i konkurransen.

– Målet mitt er å ikke bli sist!

Jeanett Enger Helgesen er en av de mange deltakerne som er med i Crossfit Open.

– Det er veldig gøy, lærerikt og utfordrende, forteller hun. I tillegg forteller hun at det er ganske vanskelig.

– Målet mitt er ikke å bli sist, ler Jeanett og sikter til både den interne konkurransen og den internasjonale.

Fra Crossfit Revetal er en av tre medlemmer med på Crossfit Open – det vil si rundt tretti stykker. Totalt nærmer klubben seg hundre medlemmer.

Og det var langt over tretti stykker som hadde tatt turen fredag 23. mars, for i tillegg til deltakere var det også dommere og heiagjeng i boksen.

– Det ser veldig gøy ut!

Blant deltakere, dommere og støttespillere, kom lokalavisa over Jonas Rustan Cudrio (10) og Adele Rustan (12).

– Hva gjør dere her?

– Nei, vi er jo og ser litt på foreldre, heier og sånn, forteller Jonas.

– Og det er veldig gøy å se på og være her, forteller Adele. Begge de to har lyst til å starte med crossfit når de blir eldre, fordi det ser så gøy ut.

Og rett før den siste runden i konkurransen sa Helene til lokalavisa:

– Dette er en happening alle gleder seg til!

