Her har mer enn 200 barn fått god leksehjelp gjennom ti år: – Og vi slipper irriterende småsøsken og foreldre!

BRÅR: – Det er veldig smart å komme hit, for her får vi gjort lekser for hele uka nesten – allerede på mandag!, forteller 11-åringene om Leksehjelpen i Re. Denne uka ble 10-årsjubileet feira med kake, kaffe og saft.

Mandag 19. mars var det duket for 10-årsfest på Re bibliotek på Brår. Nåværende og tidligere deltagere, leksehjelpere, suppekokere, bibliotekspersonal, kjøkkenpersonal og kommunale representanter var invitert.

3.000 timer med frivillig innsats

Leksehjelpen i Re starta etter et initiativ fra Bernhard Marti (H) som den gang satt i Hovedutvalget for helse, oppvekst og velferd i Re kommune. Kirken i Re plukka opp ideen, og det passa perfekt for nyansatt diakon Ole Hafell:

– Det var et ønske i kirken for å dreie til et fokus på også barn og unge, forteller Ole til ReAvisa. Det ble etterlyst dugnadskrefter i bygda, og de lot som vanlig ikke vente på seg. Her kom det både pensjonerte lærere og andre frivillige som gjerne hjelper til.

I løpet av de ti åra som har gått, har tallene blitt store: – Vi har passert 200 barn og 3.000 timer med frivillig innsats, forteller Ole til ReAvisa.

Leksehjelp og en matbit

Matilde Gjelstad skogheim (11), Irene Kjønnerød Madsen (11), Nora Gebuhr (11) og Emma Sofie Gulbrandsen (11) skryter veldig av leksehjelpen. De har kommet hit de fleste mandagene siden de starta i 5. klasse. – Ikke verst at de har holdt ut med oss, sier 11-åringene og ler.

De skryter av snille voksne som hjelper dem med lekser og hører dem til prøver. – Vi lærer mye, det merker vi, forteller de.

Reint praktisk er det løst sånn at det sitter en voksen ved hvert bord med flere barn, som får forklart det de ikke skjønner – eller de diskuterer oppgaver sammen.

I tillegg til leksehjelp får de også en matbit.

– Og vi slipper en irriterende lillebror, for eksempel. Eller irriterende foreldre. Vi kan bli litt fortere irritert på foreldrene våres, når de skal prøve å hjelpe. De kan være litt vel pirkete. Her er de voksne mer greie, og det er kanskje vi også…

– Også er det veldig smart å komme hit, for her får vi gjort lekser for hele uka nesten – allerede på mandag!

– Flott for oss gamliser å ha noe å glede seg til!

Det er ikke bare barna som er takknemlig for å motta hjelp. De voksne er glad for å gi hjelpen, også.

– Det er flott for oss gamliser å ha noe å glede seg til!, forteller Peter W. Moe, som er en av de frivillige leksehjelperne. – Vi får mange gode opplevelser her, det er sikkert og visst.

Blant mange pensjonerte lærere finner vi også noen helt uten skolebakgrunn. Hans Fandrem er en gammel skipper, og han er veldig populær blant barna, forteller Ole.

– Jeg har fått mange klemmer, jeg! Når jeg handler på Revetal kommer unger bort til meg og takker for hjelpa de har fått. Det er veldig fint, veitu.

Mange bruker tilbudet, og det settes stor pris på

Sjøl om det er en fin gjeng med faste leksehjelpere, kan de gjerne bli flere.

– Vi trenger folk, enten det er suppekokere eller leksehjelpere. Man må ikke ha vært lærer, det holder å ha et ønske om å hjelpe til. Og når det kommer til mat, så serverer vi stort sett suppe, men kan dra til med en toast innimellom. Så du trenger ikke være kokk, heller.

Under 10-årsfeiringen fortalte kommunalsjef Unni Bu om oppstarten der hun og rektorene skreiv et brev med invitasjon til leksehjelpen. – Og etter det har Ole trekki i tømmene og det går av seg sjøl, skryter hun. – Mange bruker tilbudet, og det settes stor pris på. Så tusen takk!

Biblioteksjef Rita Cicconi synes det er gøy å ha så mange barn på besøk javnt og trutt. Hun overhører leksehjelperne, som er rause – men strenge når det trengs. – Jeg er veldig glad for at dere henger med videre i det nye biblioteket da det står ferdig neste år.

Helt gratis tilbud – til alle

Leksehjelpen tar i mot 5. – 7. klassinger hver mandag fra klokka 13.30 til klokka 15.30 på Re bibliotek på Brår. Tilbudet følger skoleåret. Det er helt gratis.

Les mer om frivillighet i Re.