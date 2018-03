Norsk Tipping søker ukjent lottomillionær i Re

RE: Enda en storgevinst til Re på bare ett par uker – men denne vinneren veit det ikke sjøl?

Det er bare ei ukes tid siden ReAvisa skreiv om lottomillionæren som leverte lappen på Re-torvet og vant godt over fem millioner kroner.

Nå kommer det enda et premiedryss over Re, med nesten seks millioner kroner i gevinst. Men til hvem?

Vinneren tok ikke telefonen

Lørdag 17. mars var det Gull-Lotto med dobbel førstepremiepott, melder Norsk Tipping på sine nettsider:

– Hele fem personer klarte å prikke inn sju rette, noe som betyr at de sikra seg over 5,8 millioner kroner hver! Fire av vinnerne har fått beskjed, men den siste Lotto-vinneren har vi ikke lykkes å komme i kontakt med lørdag kveld.

Alt vi veit er at det er en mann fra Re. Og at vedkommende har et tapt anrop på telefonen sin.

Så da er det kanskje på tide å sjekke telefonen, hvis du er en mann ifra Re?