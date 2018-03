Spanderer kake, kaffe og en gratis regnskapsprat

REVETAL: I dag er det åpent hus i nyoppussa lokaler. – Vi er jo veldig stolte av åssen vi har fått det her, da!

ROS økonomi i 2. etasje over det gamle lensmannskontoret på Revetal har 17 ansatte og omsatte i 2016 for over ti millioner kroner. De er en del av kjeden Saga services, som nasjonalt består av totalt 225 ansatte på femten adresser landet over.

Det beste fra to verdener

Marit Sibbern veit å få det beste ut av begge verdener – både liten og lokal, men også del av noe større:

– Saga Services er en kjede av regnskapskontorer som ikke ønsker å selge sine virksomheter, men være eid lokalt. Vi ønsker likevel stordriftsfordeler og samarbeider for å bli bedre. Økt digitalisering og tekniske løsninger er krevende for enkeltkontorer. Da er det godt å kunne trekke på ressurser sammen.

Med slagordet «Vi jobber for det lokale næringslivet», sikter Marit seg primært inn på Re, men har som så mange andre næringsdrivende på Revetal kunder fra en stor omegn.

Trengs mer enn noengang før

Den siste tida har lokalene i Næringsbygget blitt pussa opp, og framstår som lyse, åpne og mer moderne. Digitaliseringen gjør at svære hyller med permer er så å si borte, og plassen utnyttes bedre. Men ikke alle vil kvitte seg med papirene helt enda.

– Vi har fortsatt kunder som foretrekker papir, men veldig mye går nå helt papirløst, forteller Marit til ReAvisa. – Vi blir proppa fulle med reklame for hvor enkelt alt er blitt med digitaliseringen, men vi opplever at kunder ikke føler det sånn.

– Kunder etterspør våre tjenester mer enn noen gang før. Det finnes ikke et datasystem som kan måle seg med et levende menneske. Det er avveininger og vurderinger, og det er økonomiske råd. Vi bidrar med korrekte regnskap, riktig skatter og avgifter – og hjelper til med råd og drift og eierskap av virksomheter.

– Veldig stolte av åssen vi har fått det

Og i dag, fredag 16. mars 2018, kan du få med deg et gratis råd på veien, hvis du tar turen innom ROS økonomi i Næringsbygget.

Marit, Inger Lise Jensen og resten av ROS-gjengen serverer kaffe og kaker, og tar gjerne en økonomisk prat med de som kommer innom mellom klokka 09.30 og 14.00.

– Vi er jo veldig stolte av åssen vi har fått det her, da. Så vi tar folk i mot med åpne armer, både nåværende og nye kunder, sier Marit og Inger Lise til ReAvisa med to store smil.

