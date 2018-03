Følg kveldens kommunestyremøte

REVETAL: Våre folkevalgte møtes til kommunestyremøte fra klokka 18.00 i kveld tirsdag 13. mars. Du kan følge med fra sidelinja i 4. etasje på kommunehuset, eller følge møtet direkte via liveoverføring.

Følg kommunestyremøtet på nett (fra kl 18.00 tirsdag 13. mars 2018).

Blant sakene på agendaen – på selveste Barnehagedagen 2018 – er sommeråpen barnehage i Re, etter at de folkevalgte i forbindelse med budsjettdebatten på tampen av fjoråret valgte å sommerstenge barnehagene ei ekstra uke.

Reaksjonene lot ikke vente på seg, og forventningene er store for et alternativ som kan funke for travle Re-familier.

ReAvisa følger som vanlig møtet.

