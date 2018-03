– Dette er nesten litt tragikomisk, sier bestemora som var bekymra for ulykker

VÅLE/RE: I dagens papiravis skriver vi om høyreregelen som i praksis er opphevet i det daglige kjøremønsteret langs flere Re-veier. I mellomtida har det allerede smelt for bestemora vi intervjuet i saken.

To sider er viet til trafikksikkerhetens tjeneste i ReAvisa, mars 2018.

– En oppfriskning må til, mener Ulf Arne Lauridsen, lokalkjent trafikklærer i Re. ReAvisa har snakka med naboer til veier der høyreregelen ikke blir overholdt. Laila Vian forteller om skumle trafikksituasjoner.

Så gikk det troll i ord…

Nesten litt tragikomisk

Bestemora har hjertet i halsen, for ingen bryr seg om høyreregelen der hun ferdes daglig med barnebarn i bilen. Det har smelt flere ganger, hun og nabolaget er redd for flere ulykker – og nå smalt det igjen.

– Hei, takk for artikkelen i ReAvisa i dag, skriver Laila i en melding til ReAvisa. – Viktig sak! Så bra med en påminnelse!

– Men dette er nesten litt tragikomisk, fortsetter hun:

– Vi ble påkjørt for ei uke siden i krysset ut fra Lukeveien. Her var det ei dame som fra Skaugveien og hadde vikeplikt for oss fra høyre. Med litt for stor fart klarte ho ikke stoppe da vi var godt ut i krysset. Vi kjører i dag rundt i leiebil, mens vår står på verksted.

En lærepenge

Heldigvis ble det bare materielle skader, og farta var lav. Så det gikk godt, denne gangen. Det var ikke tvil om skyld i ulykken, og det ble en god lærepenge – både for sjåføren av den andre bilen og ikke minst passasjeren som skal starte med kjøretimer.

– Jeg måtte bare si: Ja, da lærte du hvor viktig det er å overholde vikeplikten!, sier Laila lattermildt.

Sammenstøtet ble aldri registrert i politiets logger, siden det ikke var snakk om personskade.

Hauganveien er verstingen i Re

I mars-avisa kan du lese mer om en høyreregel som ikke blir overholdt, hva som gjelder av skilting, og om Hauganveien som er verstingen i Re.

– Et kryss er skilta “helt borti natta”, ifølge trafikklærer Ulf Arne Lauridsen.

Der den kommunale Hauganveien i Undrumsdal kommer inn på Hengsrudveien kommer du først til et skilt som advarer mot farlig kryss – det betyr høyreregel. Så kommer du til et vikepliktskilt – det betyr vikeplikt fra både høyre og venstre.

– Hva hvis det smeller her, hvem får skylda da?, spør trafikklæreren.

Da Hengsrudveien ble en forkjørsvei ble nok det første skiltet glemt bort. Resultatet er en dobbeltkommunikasjon som gjør mye både riktig og galt i det krysset, forteller trafikklæreren.

Ellers er rådet å følge med på skilting. Det er alltid viktig, men spesielt viktig på Kåpeveien til og fra Revetal:

Der er det høyreregel ut fra Revetal 1 og 2, men ikke ut fra Revetal 3.

Les mer om alt dette i papiravisa:

