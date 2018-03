Nå blir det bingo på Revetal!

REVETAL: Re bingo åpner etter planen til uka på Revetal. Eierne driver allerede Holmestrand bingo, men har nesten mer trua på Revetal. – Vi har et mål om å bli like store – hvis ikke enda større – her i Re.

Geir Hansen (50) og Sonja Baksetersveen (50) har vært i bransjen i 12 år, og drivi Holmestrand bingo i 7 år. Geir blir daglig leder, Sonja ei «alt-mulig-dame». De vil ta seg av ledelse, teknisk drift og papirarbeid, mens tre ansatte vil holde åpent hele uka lang, sju dager i uka:

Patrick Kristiansen (25), Thomas Paulsen (23) og Silje Hansen (21), pluss ett par ringevikarer.

Drømmer om å lage en felles arena for spill i Re

Her vil det være bingo og tipping, og etter hvert er planen å ha et eget travrom med rikstoto på TV-skjermer. – Drømmen er å lage en felles arena for spill her på Revetal, forteller Sonja og Geir til ReAvisa.

– Vi har nå lagt ned den første steinen, og må få den til å ligge skikkelig stødig, før vi legger stein på stein videre. Vi forter oss sakte, forteller eier-paret til ReAvisa.

Bingoen kan lokke med gratis kaffe og kjeks, og det blir salg av pølser og brus. I helgene blir det gratis vafler. Det blir både hovedspill på både papir og skjerm – dette er den gode, gamle type bingo. I tillegg blir det såkalt sidespill, der man spiller mot dataen.

Totalt er det 140 kvadratmeter med spillerom, inkludert et «bråkerom» med maskiner der det kan bli ekstra sosialt under spillingen.

– Vi har lagt opp til god plass med 16 sitteplasser nå i starten, men vi kan doble det hvis behov. Men nå i oppstarten er vi happy hvis klarer å fylle opp det vi har, forteller eierne.

Ti år gammel tanke blir realisert

Plasseringen i kjelleren i Industriveien 3 er de strålende fornøyd med. Med egen inngang og gratis parkering rett utenfor døra ligger alt til rette for bingo-moro på Revetal, forteller optimistiske og glade bingo-eiere.

Det er snart ti år siden Sonja og Geir første gangen tenkte tanken på å starte opp i Re. – Vi har kikka litt, uten å helt ta skrittet. Men da vi så at det var ledige lokaler akkurat her, da ble det fart på sakene!

Lokalene er bygd om og pussa opp, og det er også den største investeringen. Å ha noen på jobb fra formiddag til kveld hele uka lang krever også sitt, reint økonomisk. Maskiner og utstyr er flunkende nytt, men de leases mot en fast leie pluss en andel av omsetningen.

– Mens lokalene i Holmestrand er bygd om flere ganger og kanskje ikke helt optimale, har vi her bygd et skreddersydd bingo-lokale fra bunn av. Vi har fått det akkurat som vi vil ha det – til spillernes beste.

Hva hvis folk spiller seg fra gård og grunn?

De som spiller vil kople av, tenke på noe annet, og ha det gøy. Det er veldig sosialt på bingo’n, får ReAvisa fortalt.

– På bingo finner du direktørfruen og alle slags folk, og det er ingen generasjonskløft. I Holmestrand har vi alt fra 20-åringer til 80-åringer, og alle sitter og prater og koser seg – helt uavhengig av alder, stilling og rang. Det blir mye kakling mellom spillene, og det er sånn vi liker å ha det!

– Hva med de som er skeptisk til et slikt tilbud, sju dager i uka fra morgen til kveld – hva hvis noen er i ferd med å spille seg fra gård og grunn?

– Vi skal gripe inn, hvis vi har mistanke om det. Det har skjedd bare ett par ganger i løpet av de 12 åra vi har vært i bransjen. Alle ansatte må være over 18 år, og de skal gå et kurs hos Norsk tipping der blant annet dette belyses – og man lærer når og hvordan man skal gripe inn. Alle må ta et såkalt spillansvarskurs, forteller Geir.

Kommer lokale lag og foreninger til gode

De store vinnerne er lag og foreninger i bygda, mener Sonja og Geir. I Holmestrand ga drifta av bingoen der cirka en million kroner til lag og foreninger bare i fjor. Det er vanskelig å si hva summen blir her i Re, for det er en viss andel av spillet som skal gå til lokale foreninger.

Men går bingo-butikken like godt i Re – eller enda bedre, som eierne håper – så blir det minst den samme summen, eller mer. I første omgang er tre heldige plukka ut i Re: IL Ivrig, Ramnes IF og Re FK.

Hvem som skal få av overskuddet, velger eierne av bingoen ut sjøl. Ufravikelige krav er at foreningene har levert godkjente årsregnskap og er godkjent hos Lotteritilsynet.

– Vi starter med de tre største i Re, og når vi kommer opp på et visst nivå og veit hvor landet ligger, kommer vi til å ta inn flere lag og foreninger. Men å velge ut ti stykker fra starten av og risikere å dele ut lommerusk til hver av dem, det nytter ikke.

– Men andre lag og foreninger i bygda kan gjerne komme innom og fronte sine behov – det er bare hyggelig det, sier Geir.

Åpent alle dager, fra morgen til kveld

Re bingo, som navnet på bingoen i kjelleren i Industriveien 3 vil hete, holder åpent fra klokka ti på morgen til ti på kvelden hver dag mandag til lørdag, og fra klokka 13 til 21.30 på søndager.

Første åpningsdag kan bli allerede til uka, avhengig når alle godkjenninger er på plass. Det gjenstår bare småtteri før alt er klart:

– Vi er straks klare, og vi gleder oss veldig til å åpne dørene for reingene og et stort omegn som bruker Revetal, forteller eierparet og de ansatte til ReAvisa.