Sjekk alt som skjer denne Re-helga!

RE: Vinteren byr fortsatt på mye snø og løypekjørerne sørger for flotte forhold i Re, men det er også noen som begynner å tenke på våren nå som kalenderen er vippa over til mars måned. Sjekk alt som skjer i Re denne helga!

Det kan virke som at det er lenge til våren er her, men på Re bibliotek tenker de framover til varmere tider. Denne helga blir det humlekassekurs på biblioteket – i tillegg til alt det andre som skjer i Re.

La humla suse

Lørdag 3. mars fra klokka 11 – 14 har alle fra 14 år og oppover mulighet til å bli med på humlekassekurs, forteller Hege-Kristin Beck, barne- og ungdomsbibliotekar ved Re bibliotek. – Vi har noen plasser ledig, og ønsker å fylle opp kurset!

– Foreningen «La Humla Suse» kommer for å fortelle om hvordan du og din familie kan legge til rette for at humlene suser i ditt nærmiljø. Humlene er svært viktig for naturen og miljøet, men dessverre blir det vanskeligere for artene å finne gode leve- og boforhold.

– Bli med på en skikkelig humledugnad! Vi ønsker å oppleve humlesusing på late sommerdager i mange generasjoner framover.

– Hva med å ta med familien og bygge kassa sammen? For påmelding ta kontakt på epost: hege-kristin.beck@re.kommune.no, på telefon 33 06 54 30 eller henvend deg i bibliotekskranken i åpningstida.

ReAvisa omtalte kurset første gang i papiravisa i februar, last ned avisa her.

Wrong direction på Stasjon

ReAvisa har finni fram de store typene og omtalt Revetal som et «utelivsmekka». Det mangler ikke på tilbud, og på Revetal gamle stasjon er det tre konserter på litt over en måned framover. Først ut er det lokale coverbandet Wrong Direction som spiller lørdag 4. mars.

De presenterer seg slik på egen Facebook-side: Fem glade gutter som spiller kjente og gode coverlåter til bryllup, bursdag, eller bare en real fest. I tillegg varmer Terje «Suveren» Severin opp, så dette blir en heidundranes fin musikk-kveld med trubadur, pop og rock.

Billetter kan kjøpes på Stasjon og man kan også vippse seg en billett på 99721995 med navn.

Videre utover våren blir det konsert med det lokale dansebandet Cosmic og det blir åpen scene for lokale talenter. Les mer om vårt lokale «utelivsmekka» i februar-avisa som kan lastes ned her.

Fortsetter skikafe-suksessen

Våle historielag har hatt så god respons på åpen skikafe på Våle prestegård, at de satser på å holde åpent tre søndager i mars også: Førstkommende søndag 4. mars, videre 11. mars og 18. mars – alle søndagene fra klokka 12 – 16.

– Det er fortsatt glimrende skiløyper og godt føre, og kanskje det blir litt varme i sola etter hvert utover i mars måned også, håper historielag og idrettslag i Våle som samarbeider om møteplassen.

Ellers er det skiløyper over hele Re, takket være løypekjørere som raser rundt på dugnad, tidlig og seint. Re-løypene er populære, som alltid. Les mer om både løypene og løypekjørerne i denne saken.

Og når vi først er inne på ski: IL Ivrig har med hele seks løpere i NM langrenn junior i Steinkjer denne helga, fra fredag til søndag. Dette er ifølge Svein Olsen i IL Ivrig rekorddeltagelse når det gjelder juniorløpere fra Ivrigs skigruppe.

Hjemmekamp i Ramneshallen

Husker du hjemmekampen mot Sem som ble avlyst før jul, på grunn av glatte veier? Sem kan risikere glatte veier til Ramneshallen også til helga, da kampen er satt opp på nytt.

Fredag kveld klokka 18.30 er kampstart satt. – Kom og hei jentene frem til to poeng, oppfordrer trenerteamet på Facebook-eventet.

Det kan bli skikkelig show, for Ramnes-jentene har levert den siste tida. Som da en ubeseira serieleder ble slått med ett eneste mål i en thriller i forrige hjemmekamp.

Disco på Fjellborg

Våle ungdomslag kjører i gang diskotek på Fjellborg fredag 2. mars, fra klokka 19 til 21. Dette er for 5. til 7. klassinger.

Det blir disko, dans, konkurranser med premier og åpen kiosk, informerer ungdomslaget.

Re-russen samler inn penger til kreftsaken

I tillegg kan du være så heldig at det banker en Ridder av Re på døra på søndag. Da går nemlig Re-russen med bøsser fra dør til dør, som en del av Krafttak mot kreft.

Mediaansvarlig for Re-russen er nyslått Ridder av Re, Amalie Olsen Gjersøe (19).

Les mer om innsamlingsaksjonen her – du kan gi både i bøsser, på nett og via vipps.

Sånn, da skulle alt lokalavisa har fått tips om være oppsummert. Som du ser, det bli’kke kjedelig denne Re-helga heller!

Skulle vi ha glemt noe, er det bare å tipse ReAvisa!