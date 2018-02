Nils-Regin er aller størst på ved i Re: – Men nå har jeg ikke en eneste vedkubbe igjen her!

RAMNES: I dag er det annonsedeadline, og henvendelsene står i kø – men en annonsør trygler og ber om å få fjerna annonsen i ReAvisa. – Jeg hadde aldri trudd det skulle skje, men her er det ikke en eneste vedkubbe igjen!

Ramnedved ved Nils-Regin Bøhle holder til ved Ramnes prestegård. Han er en av Vestfolds største vedselgere, og den klart største i Re:

I den store låven med totalt 1.500 kvadratmeter tørt lager var det stabla stappfulle paller i fire etasjer, fire i høyden i hver etasje, det vil si totalt et sted mellom 1.200 til 1.500 paller med innelagra ved. Helt enorme mengder.

Det var før vinteren – nå er det ikke en eneste vedkubbe igjen i den digre låven.

Har økt salget i flere år – også i milde vintre

«Hallo ReAvisa!», skriver Nils-Regin til annonse-mailen: «Jeg hadde aldri trudd det skulle skje, men jeg er helt utsolgt for ved. Derfor hadde det vært fint om du kunne ta ned annonsa på nett og i avisa».

«Det er vel egentlig noen uker igjen av avtalen vår, men du får selge plassen til noen andre så fort som mulig. Jeg skal ikke «kreve» prisavslag eller kompensasjon, men vil veldig gjerne fortsette samme opplegg fra seinsommeren av som tidligere. Som du har skjønt er jeg veldig fornøyd!»

Vi i lokalavisa får oss en god latter, og spør om det er ok å gjengi mailen. – Ja, gjerne det. Men da er det viktig å få med at jeg er helt utsolgt, for jeg blir nedringt og må si nei til alle, forteller Nils-Regin.

Ramnesved satser mest på Re, og her er Nils-Regin desidert størst, men han leverer også mye i Oslo og hele Østlandet ellers. – Jeg har økt salget mye hvert år de siste to-tre åra – tross milde vintre, forteller Nils-Regin. Når kulda kom denne vinteren, skøyt salget til himmels i Prestegårdsveien.

– At det skulle bli helt tomt, hadde jeg ikke trudd. Helt ærlig.

Hater å skuffe de som ringer

For ReAvisas nettavis har Ramnesved vært en slags «prøvekanin», der vi har testa ut forskjellige ting i fellesskap: Vi har prøvd forskjellige format og plasseringer, og det har gitt resultater.

Først var det bare en annonse med link, så ble telefonnummeret lagt inn og effekten ble enda større.

– Det er ikke alltid så mange som klikker seg videre, tror jeg. Men å være eksponert hele tida gjør at det er kort vei til å bestille – og da er det viktig at telefonnummeret er der, uten å måtte klikke videre for å finne det. Jeg er superfornøyd, forteller Nils-Regin om ReAvisa-dealen.

Nils-Regin har hengt med på både nett og papir, men er spesielt fornøyd med nettannonsen, forteller han. Men nå må det bli bom stopp – for det verste Nils-Regin veit er å skuffe de som ringer.

Normalt sett hadde han kasta seg i lastebilen og levert på døra. At Res største vedlager noen gang skulle bli tømt, overrasker til og med vedselgeren sjøl.

Og prisene har han holdt på samme nivå, sjøl om etterspørselen har vært større enn noen gang: – Nope, ingen prisøkning her. Det synes jeg er litt uredelig!

Ekstra mye ved-jobbing ved siden av full jobb

Som så mange andre Re-bønder, jobber Nils-Regin på gården ved siden av full jobb. Til daglig er han sikkerhetssjef for byggingen av en ny flyterminal på Gardermoen.

Denne vinteren har det blitt ekstra mye ved-jobb ved siden av, og lastebilen har gått i skytteltrafikk mellom vedlageret og fornøyde kunder.

Sjøl om salgstallet har økt år for år, også gjennom milde vintre, er det er helt klart kulda som har skylda – eller æren – for det ekstra salget på toppen av den årlige økningen. Det har vært en kald vinter, men ekstra kald denne uka med en kaldfront fra Sibir.

Og ifølge NRK har vi de kaldeste dagene fortsatt foran oss.

Det finnes mange bønder som selger ved fra skauen på gården, men ikke i samme store skala som Ramnesved. Men over hele linja meldes det om tomme eller nesten tomme lager. Også de store kjedene som selger ved sliter med å dekke behovet, melder Tønsbergs Blad.

