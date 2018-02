Kirkevoll skole sender elever hjem på grunn av kulda

VÅLE: – En klasse trudde vi tulla, at det var 1. april. Ellers syntes elevene det var greit, og at det var veldig kaldt. Vi har fått forståelse for det fra foreldrene også.

Det forteller Rikke Lillebø, rektor ved Kirkevoll skole, til NRK Vestfold:

Mandag 26. februar ble 160 – 170 elever i 4.–7. trinn sendt hjem fra skolen. Årsaken var for kalde klasserom.

Fra 9 til 13 grader i klasserommene

– 1.–3. trinn er fortsatt på skolen fordi de har varme nok klasserom. 4.–7. trinn hadde kalde klasserom i dag. Vi har målt fra 9 til 13 grader i de rommene.

Rektoren forteller at det var 17 minusgrader utenfor skolen da hun kom på jobb mandag morgen.

Nå skal det ses på rutinene for nattesenking av temperaturen ved skolen når det er så kaldt som nå.

– Vi senker temperaturen på natta, og det er ikke sikkert at vi kan senke den så lavt som det har vært gjort, når det er så kaldt ute.

SFO er åpen som vanlig

Flere ReAvisa-lesere har tipsa om varmeproblemet, og stusser fælt på hele greia.

Rektor og lærere ringer rundt til foreldrene, og det er lagt ut beskjed på skolens Facebook-side. – Jeg beklager på det sterkeste!, skriver rektor.

Det var 16 grader i SFO-lokalet, men det varmes opp i løpet av skoledagen, og SFO er derfor åpent som vanlig, informerer NRK.

I vinterferien ble Kirkevoll skole utsatt for stort hærverk.

