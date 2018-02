Politiet stoppa ungdomsfest i natt

VÅLE: Festen skulle vært et rusfritt arrangement for folk over 18 år. Sånn ble det ikke.

Politiet deler på Twitter i natt at de er på ungdomsfest i Re, etter å ha blitt tipsa om berusende mindreårige.

Bruk av narkotika

Arrangementet skulle være rusfritt for de over 18 år, på Fjellborg ungdomslokale i Våle. Arrangementet var en privat bursdagsfeiring, og hadde kun leid lokalet for kvelden.

Seinere melder politiet at mange under 18 år var på festen, flere av dem var beruset, og to var påvirket av narkotika.

De blir anmeldt og avhørt. De tilsto, og ble løslatt etter avhør. Politiet varsla flere foreldre i løpet av natta.

Festen fant sted fredag 23. februar, og politiet jobba videre med saken gjennom natt til lørdag 24. februar 2018.

