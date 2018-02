13-åring øvelseskjørte – faren fratatt førerkortet

UNDRUMSDAL: I en av mange rutinekontroller på E18 nattestid, fikk UP seg en overraskelse i natt. Bilen de stoppa i 100-sona ble kjørt av en gutt på 13 1/2 år.

Det var politiet i Vestfold som først fortalte om hendelsen på sin egen Twitter-konto:

«E18 Undrumsdal, mann i 40-åra ble stoppa i 100 km/t sone med sin sønn på 13 år bak rattet. Påberopte seg øvelseskjøring. Det blir opprettet sak, og farens førerkort er beslaglagt».

Til NRK Vestfolds lokale radionyheter utdyper operasjonsleder Øystein Eikedalen:

– Det var en helt vanlig rutinekontroll, så det var ingen spesiell grunn til at denne bilen ble stoppa. Så viser det seg at føreren er en gutt på 13 1/2 år, mens faren sitter ved siden av og mener det er øvelseskjøring. Og det blir jo litt for tidlig.

Les flere saker fra politiloggen i Re.