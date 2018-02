Kjepphestveddeløpet Re 75: Tønsberg fikk revansj!

REVETAL: Etter ett helt år med kjepphestridende politikere i hardtrening rundt omkring i Tønsberg, skulle endelig revansjen komme. Se den fantastiske spurten i videoklippet over!

Re middelalderdager 2018 arrangeres helga 9 – 11. februar på Revetal. Dette er de 11. middelalderdagene på rad.

«Never change a winning team»?

I fjor stilte Re- og Tønsberg-politikerne sporty opp mot hverandre, i kjepphestveddeløpet Re 75. Er det noe politikere ofte er gode til, så er det nettopp å ri kjepphester – men kanskje ikke i så bokstavelig forstand.

Re-ordfører Thorvald Hillestad og Tønsberg-ordfører Petter Berg tok sisteetappen i det legendariske første oppgjøret i fjor. Nå var det klart for den vanskelige oppfølgeren for Re-politikerne, som hadde kniven på strupen med et digert favorittstempel.

Flere titalls publikummere hadde møtt opp, og spenningen var til å ta og føle på. Dagens OL-øvelser kom helt i skyggen av Re 75 her hjemme.

Tønsberg-politikerne har gleda seg i ett helt år til revansje, og stilte med et toppa lag. Ordfører Petter Berg hadde meldt forfall, av taktiske grunner ble det spekulert i fra kommentatorboksen. I hans sted fikk en Tønsberg-kjepphest løpe to ganger.

Men for Re sin del skulle vinneroppskriften fra i fjor følges – med Thorvald på siste etappe. «Never change a winning team», er det noe som heter.

– Det ska’kke bli noe vane for dem!

Øyvind Jonassen fikk en god Re-start, Tordis Skallist Hovet fortsatte i fint driv, før Trude Viola Antonsen satte ut i full galopp og sikra en Re-ledelse før Thorvalds sjarmøretappe.

Ledelsen ble kjapt spist opp, og Thorvald fikk trøbbel med Biboblåsa på oppløpet (kjepphesten, red anm).

Løpende ved siden av kjepphesten over målstreken ble det et surt tap i år. Midt i den øredøvende jubelen fra Tønsberg-politikerne kom det et høflig «gratulerer» fra Re-politikerne. Thorvald sjøl mener dette var et feilskjær som ikke skal gjenta seg.

– Et «intermesso», mener Thorvald – altså et mellomspill, – det ska’kke bli noe vane for dem, er han helt klar på. – Til neste år må det jo bli finalen, med det siste oppgjøret før Re og Tønsberg er slått sammen. Da skal vi jaggu ta dem – igjen!

I toppen av denne saken ser du 2018-oppgjøret av Re 75.

Under ser du det legendariske første oppgjøret i fjor:

