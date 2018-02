Markedsteltet kollapsa: – Flaks i uflaks!

REVETAL: Å arrangere festival på vinterstid er ingen spøk. Vær og vind har flere ganger bydd på utfordringer. Men i år kunne det gått skikkelig galt.

Re middelalderdager 2018 arrangeres helga 9 – 11. februar på Revetal. Dette er de 11. middelalderdagene på rad.

Våt og tung snø

Det har vært folksomt på Revetal gjennom hele helga, men heldigvis var det ingen i markedsteltet da det gikk skikkelig skeis på morgenkvisten søndag.

Markedet hadde ikke åpnet enda, da teltet ga etter og deisa i bakken.

Flaks i uflaks, er Marianne Nordby i arrangørstaben enig i – for dette kunne vært skummelt hvis det hadde vært folk i teltet.

I løpet av natta kom det en del våt og tung snø, som tilslutt ble for mye for teltstengene. At snøen i tillegg nesten lima seg til teltduken, gjorde det mer tidkrevende og vanskelig å få den bort.

Arrangørstaben var i ferd med å fjerne nattas snøfall på søndag morgen, så de var klar over risikoen. Men det store markedsteltet rakk de aldri å feie over før det var for seint.

Markedet gikk videre mer eller mindre som planlagt

Det aller meste ble redda ut av teltet, og etter en liten omrokkering ble et litt mindre telt pluss deler av storteltet «Den gyldne hane» tatt i bruk som erstatning – så alle utstillerne kunne fortsette mer eller mindre som normalt ut søndagen.

Ei lita ripe i lakken i et ellers skinnende arrangement. Men det er ikke første gang at vinterværet har bydd på utfordringer:

Ett år ble det så mildt, og med regnvær på toppen av snøsmelting holdt middelalderdagene på å renne bort. Det ble lagt flis og etter hvert planker man måtte gå på som en slags bru rundt på middelalderområdet.

Ett annet år var det sprengkulde og tjukk stålis over hele området. Det var nesten var umulig å få grusa skikkelig, til og med grusen bare sklei rundt.

Da gikk Slaget på Re-lederen på rumpa under rekonstruksjonen av slaget så det sang. Hun kjempa seg gjennom resten av oppsetningen, sjøl om hun faktisk ble skada. Det var så å si umulig å utføre de innøvde slåss-scenene på spleilholka. Det ble som en blanding av Slaget på Re og Bambi på isen.

Enda verre var det det året det blåste noe forferdelig. Da ble også flere telt stengt og plukka ned, fordi man var redd for at vinden skulle ta tak og blåse de avgårde.

Men aller verst var nok kollapsen denne helga. Heldigvis ble ingen skada, og det ble også minimale materielle skader – bortsett fra teltet, da.

Folkefest på Revetal!

Det har ellers vært ei flott middelalderhelg på Revetal. En familie på fem fra langt nord var fulle av begeistring etter sitt første møte med Re middelalderdager: – Fantastisk fint, spesielt for barna og barnefamilier!

Under åpningsseremonien for Re middelalderdager 2018 ble den tøffe 19-åringen Amalie Olsen Gjersøe slått til Ridder av Re. Les mye mer om alt det flotte Amalie har engasjert seg i i denne saken:

