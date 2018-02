Sjekk alt som skjer denne Re-helga!

RE: Hva skjer denne Re-helga? Re middelalderdager, selvfølgelig. Men også mye, mye mer!

Aldri ei kjedelig helg i Re – og hvert fall ikke til helga, når det er Re middelalderdager for 11. året på rad. Les alt om middelalderdagene i ReAvisa februar 2018.

Last ned ReAvisa februar 2018 – gratis!

De eldste barnehagebarna og skolebarna i Re har allerede tjuvstarta middelalderdagene med besøk onsdag, videre i dag torsdag og i morgen fredag.

Den offisielle åpningen av Re middelalderdager 2018 er fredag klokka 18.00. Da skal også Ridder av Re kåres – en æresborgertittel til en reing som har seg og vist ridderlig mot og utmerka seg både i og utenfor Re.

Dette blir den sjette ridderen i rekken, og det er ti kandidater som er foreslått til hedersutmerkelsen – sjekk hvem her!

Mye middelalder-moro hele helga

Årets storsatsing er oppsetningen “Liv av aske” – en kjærlighetserklæring til Res fruktbare jorder og deres opprinnelse. Det blir to runder med forestilling: Fredag 9. februar klokka 19.00 og lørdag 10. februar klokka 18.00.

Nytt av året er bygging av en middelalderborg – av LEGO! Det blir kjepphest-rideskole med ridder Rolf og ridder Ragnhild; – kom og test Norges kjappeste kjepphester!, oppfordres det. Og det kan komme godt med med litt trening, for på søndag er det igjen Re 75 – det kuleste kjepp-hestveddeløpet i Norden!

Nytt av året er også iskunst, der man kan være med og lage et stort ishjerte sammen med iskunstner Ida Nove Cannon. Iskunstneren – og alle som vil være med – er i sving på festivalområdet lørdag fra klokka 11.00 til 15.00 og søndag fra klokka 12.00 til 15.00.

Det anbefales å legge kveldsturen innom lysstien med flotte lykter laga av barnehage- og skolebarn i Re. Lodins gård i Ridderdalen er åpen for et landlig besøk med mange flotte dyr.

Det fantastisk morsomme Ridderselskapet Mentolathum kommer tilbake i år – det gleder mange seg til, for disse raringene fikk mange til å le godt i fjor. Dragen Per er også et fast og artig innslag. I år byr han på musikk og moro for både små og store.

Bli med på «kommunevåpen-verksted»!

For de mer voksne blir det, også i år, «Ridderne av det runde bord». Her skal «kommunevåpen og heraldikk» diskuteres.

Alle som har lyst kan lage sitt eget forslag til nytt kommunevåpen for nye Tønsberg kommune. På middelalderdagene blir det et eget “kommunevåpen-verksted” der du kan lage ditt forslag, eller du kan levere det du har laga hjemme. Her kan alle kreative sjeler i alle aldre henge med.

Hele helga er det middelaldermarked, og det er mulig å få seg både mat, drikke og varme i vertshuset «Den gyldne hane». Det er mye moro for barna med små og store utfordringer og styrkeprøver på aktivitetsstasjoner: Slingring av vennskapsbånd, pil og bue, eplekutt, runer, isfiske, med mer.

Rekonstruksjonen av Slaget på Re i 1163 er en fast tradisjon, det skjer søndag klokka 14.00. Søndag blir det også gudstjeneste i vertshuset Den gyldne hane.

Minibagler’n og flotte skispor over hele Re

Som vanlig, når vinterværet er på sitt beste, skjer det mye i de flotte skiløypene i Re – som vi kan takke løypekjørerne for.

Det blir Skikafe på Våle prestegård på søndag, skikiosken på Langevann er som vanlig åpen for de som legger ut på tur i Re-løypene i Ramnes, og flere lokale talent går kretsmesterskap-stafett i helga.

Det blir også ski og middelalder i flott kombinasjon: IL Ivrig sørger i samarbeid med Re kommune for å arrangere Minibagler’n – et skirenn for de yngste som går i ei løype rett ved festivalplassen. Starten går klokka 13.00 lørdag, og det er påmelding ved start. Alle får medalje og saft.

Språkkafe på Våle menighetshus

I Våle kan du lære å lage nydelig arabisk kaffe, blant annet, i tillegg til å bli kjent med våre nye sambygdinger på Språkkafe på Våle menighetshus. Det skjer søndag 11. februar fra klokka 16.30.

Hvis noen trenger skyss, er det bare å ringe Irene F. Bondahl på telefon 413 22 599. Les mer om integrering i Re i ReAvisa, juni 2017 – side 33 – og les mer om Språkkafe i ReAvisa, november 2017 – side 26 og 27.

Hjemmekamp i Ramneshallen

Lørdag formiddag spiller Ramnes-jentene i 3. divisjon hjemmekamp i Ramneshallen igjen, denne gangen tar de i mot Teie. Håndballheltene våre står ubeseiret så langt på hjemmebane i år.

Forrige hjemmekamp var en thriller, der den til da ubeseirede serielederen måtte se seg slått med ett eneste mål av Ramnes-jentene.

Les mer om Re middelalderdager i ReAvisa februar 2018.

.. og se fjorårets by mot land-oppgjør i RE 75:

Skulle vi ha glemt noe, er det bare å tipse ReAvisa!