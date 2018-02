Juliane vil gjerne hjelpe andre med ME – SE VIDEO!

Verdensdagen for psykisk helse 2017 Tirsdag 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Temaet i år er å finne de små gledene rundt seg. Juliane (22) har vært psykisk syk i ni år. Hun droppet ut av skolen og isolerte seg. Så fikk hun en mulighet: Posted by Helse- og omsorgsdepartementet (Norge) on 9. oktober 2017

REVETAL: Juliane Haugan Egestad flata rett ut med ME på ungdomsskolen. Etter nesten ti år i mørket lysner det for 22-åringen, og nå vil hun hjelpe andre som sliter. SE VIDEO OVER!

– Helt enorm mye positive tilbakemeldinger

I videoen over ser du Juliane sammen med helseminister Bent Høie, i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i fjor.

Nå på nyåret ville Juliane sjøl snakke om det. Hun brenner for å hjelpe andre med ME, for sjøl fant hun veldig lite informasjon om sjukdommen da hun fikk den.

«Jeg har gått mange runder med meg selv om jeg skulle poste denne videoen på min egen vegg eller ikke, men etter helt enormt mye positive tilbakemeldinger og historier om andre i lignende situasjoner så velger jeg og gjøre det!», skriver Juliane på sin Facebook-profil.

– Det er håp, selvom det ikke alltid virker sånn

«Enten du har ME, angst, spiseforstyrrelser, depresjoner eller lignende så er det håp selvom det ikke alltid virker sånn. Man må bare tillate seg selv at det kan ta tid, og prøve seg forsiktig frem når kroppen tillater det», er hennes råd til andre som sliter.

