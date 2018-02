Revetal dyreklinikk åpner dørene på mandag

REVETAL: – Dette blir ikke noe halvveis – skal vi først gjøre det, så gjør vi det skikkelig!, forteller Birgitte Fagerheim Bjørang, Malene Hermansen og Johanne Liland som satser stort på dyrehelse på Revetal.

På bakkeplan i den nye Torvparken 2 er straks lokalene klare for oppstart. Det er litt av en kabal som går opp, der det gamle bankbygget er rivi på midten, mange butikker bytter lokaler, og noen nye starter opp – som for eksempel Revetal dyreklinikk. Vegg i vegg flytter Dyreriket Revetal inn.

Re-trio eier og driver klinikken

Tre Re-jenter står fra og med første mandag i februar klare til å ta i mot dyr fra Re og en stor omegn:

Dyrlege Birgitte Bjørang (36), fra Våle og nå bosatt i Ramnes, er daglig leder og har den største eierandelen.

Dyrlege Malene Hermansen (29), fra Freste og nå bosatt på nærmeste grisegård på Revetal, er deleier og tar en master i København. Hun spesialiserer seg på smådyr og vil være en dag på en dyreklinikk i Skien, og resten av dagene på Revetal og på skole.

Autorisert dyrepleier Johanne Liland (29), fra Undrumsdal, er også deleier.

– Re og Revetal trenger en dyreklinikk

Historien om Revetal dyreklinikk starter egentlig så langt tilbake som for drøyt fire år siden. Da fikk Birgitte et spørsmål fra kjøpmann Sjur Gran om ikke hun kunne tenke seg å starte opp en dyreklinikk på Revetal.

Det gamle tilbudet i kjelleren i bankbygget, som var en avdeling av et Sandefjord-firma, skulle trekke seg ut – men Revetal trenger en dyrlege. Det var Birgitte enig i, men tida var ikke moden for å starte opp for seg sjøl da.

Men Birgitte begynte å drømme om det. Og flere fikk ta del i drømmen før den ble realisert: Birgitte og Johanne jobba sammen på Holmestrand dyreklinikk, og der fikk de for tre år siden selskap av enda ei Re-jente som kom dit i praksis, nemlig Malene.

For å gjøre en lang historie kort: Nå er de superhappy for å ha en topp moderne dyreklinikk klar til bruk.

Det finnes knapt noe liknende i Norges land, for her er et nytt bygg forma til å bli en dyreklinikk – det er ikke en gammel butikk eller et kontor som er bygd om sånn halvveis til å bli dyreklinikk.

– Alt er som vi drømte om – ned til minste detalj:

Det er små og større rom til undersøkelse og behandling, for eksempel røntgen, ultralyd, operasjonsrom, og et eget laberatorium kommer. Et splitter nytt tannrøntgen-system er installert for en kjapp, sikker og god tannbehandling.

Alt er bygd etter sjukehusstandard. Det er rett og slett imponerende å bli vist rundt på den nye dyreklinikken. Alt er tenkt på, ned til minste detalj.

Her er det 200 kvadratmeter skreddersydd for at det aller meste kan skje under samme tak – både undersøkelse og behandling. – Det gir kjappe og gode svar, og riktig behandling, sier trioen fornøyd. Det er investert over fem millioner kroner i klinikken.

– Vi vil være med på å skape noe bra her i Re

I tillegg til all høyteknologien, er det også gjort enkle grep – der en enkel skillevegg gjør susen: – Vi har egne venterom for katter og hunder, hver for seg. Det gjør det mindre stressende for dyra å komme hit.

Og for eierne som kommer hit teller det mye at man kan parkere rett utenfor døra. Det er kort vei til hjelpa – på alle vis – med dette tilbudet på Revetal.

At Dyreriket Revetal ligger vegg i vegg med fôr, utstyr og duppeditter til dyra, er også en stor styrke. Dyreklinikken og dyreriket planlegger en felles åpen dag utpå vårparten.

– Vi har veldig trua på at Revetal og Re trenger et slikt tilbud. Revetal er jo et paradis på jord, sier Re-jentene og ler. Akkurat som næringslivet ellers på Revetal trekker folk fra Re og en stor omegn, vil også dyreklinikken levere den kjente Re-servicen som sørger for å trekke kunder i hopetall, både lokale og langveisfarende.

– Vi vil være med på å skape noe bra her i Re, og bidra til at tilbudet på Revetal blir enda mer komplett. Det er jo en stor tillit å få, spesielt av Sjur og Martin Gran i Revetal invest som har stått så på for å gi oss et helt fantastisk lokale. De har passa på at alt blir som vi vil ha det, ned til minste detalj.

Brenner for å hjelpe dyr

– Dette blir ikke noe halvveis – skal vi først gjøre det, så gjør vi det skikkelig, forteller Birgitte. – Nå er vi så klare for å begynne å jobbe med dyra, det er jo det vi brenner for!

I oppstarten jobber alle tre eierne i dyreklinikken, men de åpner for flere ansatte etter hvert som de har fått etablert seg skikkelig.

Første åpningsdag er mandag 5. februar, og Revetal dyreklinikk holder åpent mandag klokka 9 -19, tirsdag og onsdag klokka 9 – 16, torsdag klokka 9 – 19, og fredag klokka 9 – 15.

Etter en lang periode med masse organisering i en intensiv byggeperiode, gleder trioen seg til å komme i gang.

– Vi er glade i dyr, glade i folk, og veldig glad i yrket vårt. Dette blir så moro!

