Rykker ut til enda en bilbrann i Re

FON: For andre gang på under ei uke brenner det i en bil her i Re. Denne gangen rykker brann og politi ut til Fon.

Nødetatene melder i 11-tida mandag 29. januar at de er på vei til Vivestad etter melding om bilbrann.

Store materielle skader

Det viser seg å være i Fon, og brannen er slokka, melder politiet ved ankomst.

Bilen står rett ved en låve, i en privat gårdsplass. Den skal ha stått parkert da brannen oppsto.

Det har brent bak i bilen, og bilen ser kondemnabel ut med store skader på inventaret.

Det er ikke meldt om noen personskader.

Politiet gjør sine undersøkelser

Brannvesenet pakker sammen en halvtimes tid etter første melding om brannen, mens politiet gjør sine undersøkelser.

– To forbipasserende oppdaga røyk og flammer fra en parkert bil. De hadde tatt seg inn i låven på gården og funnet et pulverapparat. Med det hadde de slått ned brannen i bilen som sto 4 – 5 meter unna bygningen.

– De har gjort en god jobb, forteller brannmester Henrik Oseberg på Vestfold interkommunale brannvesens Facebook-side.

Så seint som onsdag forrige uke brant det i en bil på Lundteigen i Ramnes. Les mer om det her.

Her finner du flere saker fra politiloggen i Re.