Ungdomstrim på Dalheim: – Her er alle velkommen!

UNDRUMSDAL: Ikke alle ungdommer har en fritidsaktivitet å holde på med. I Undrumsdal har de nettopp et tilbud til disse ungdommene, nemlig «Ungdomstrimmen» som er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 10 og 20 år.

Det er onsdagskveld, og i lokalet Dalheim i Undrumsdal har ni gutter tatt turen for den ukentlige «Ungdomstrimmen».

«Innsatspremie» deles ut en gang i året

Svein Brenna, mannen som står bak og som organiserer treningene, sitter oppe på scenen og setter opp lag til innebandyturneringen seinere i kveld.

– Dette er primært et tilbud til de som ikke har et annet tilbud eller ikke har noe annet å gjøre, forteller Svein til ReAvisa, mens han organiserer lag.

– Jeg er ikke noen trener eller noe sånt, jeg bare organiserer og passer på at alt går bra, forteller han videre.

Hver onsdag møtes gjengen og har innebandyturnering. Ved å møte ofte opp på trening, og ha en positiv holdning kan man vinne innstatspremien som blir tildelt en gang i året.

Alle ungdom er velkommen!

Jostein Gunnerød (18) har vært med helt siden trimmen startet i 2013, og har også vunnet innsatspremien:

– Jeg synes det er veldig moro, og det er et veldig bra tilbud for meg som ikke får meg til å gjøre noen annen trening.

«Ungdomstrimmen» handler ikke bare om innebandyturnering hver onsdag, det har også en sosial side. Før har gjengen vært på paintball og lazerworld. I år går turen opp til Vrådal, hvor de skal stå på slalåm.

Man trenger verken være en racer i innebandy eller ha kjempebra kondis for å bli med – der er alle ungdom velkommen, fra hele Re og omegn!

«Ungdomstrimmen» er hver onsdag på Dalheim, fra klokka 18.30 til 20.00.

