Smurfedisko, pubquiz, klovnestreker og hopprenn

RE: Som alltid er det nok å finne på her i Re: Smurfedisko på Fjellborg, pubquiz på Vonheim, virr-varr med Klovnen Knut på Re bibliotek, og vi krysser alt vi har for at snøen ikke renner bort før helga – for hvis været tillater det blir det hopprenn i Rambergkollen.

Helga fredag 26. – søndag 28. januar blir enda ei innholdsrik helg her i Re, for store og små.

Og vi starter med de små, som er invitert til Smurfedisko på Fjellborg, med dans, konkurranser og åpen kiosk. Det skjer fra klokka 19.00 til 21.00 fredag 26. januar.

– Damer og godteri

Alle 5. – 7. klassinger er velkomne enten de vil danse, eller gjøre som trioen Johan Prosvik Aarvåg (10), Solan Myrtrøen Bråten (10) og Thomas Vian (11):

– Vi skal kikke på jentene, forteller de til ReAvisa med et lurt smil.

– Vi har vært på disko før, men ikke her på Fjellborg. Vi kan sikkert ta noen moves, men det er ikke så gøy å danse, mener Solan.

Johan synes det er moro med konkurranser, så han slenger seg nok med der. Thomas oppsummerer på vegne av kompisgjengen:

– Damer og godteri, det er greia veitu.

Mamma reiste helt fra Horten for å møte kjekke Re-gutter

I glansdagene var diskoteket på Fjellborg viden kjent, og det kom barn og ungdom fra hele Vestfold og til og med deler av Buskerud med Hvittingfoss.

Foreldrene som steller i stand Smurfedisko mimrer, og en av mammaene forteller at hun og venninnene kom helt fra Horten for å treffe kjekke Re-gutter. – Og her endte jeg opp!, forteller hun.

– Vi håper jo at ungane våre skal ha det like moro her, som det vi hadde.

Blir oppmøtet bra, gjentar gjerne Våle ungdomslag Smurfedisko’n med javne mellomrom framover. Det koster femti kroner å henge med på moroa.

Pubguiz på lokalet i Fon

Samme fredag arrangerer Fon ungdomslag pubquiz på Vonheim. – Ta deg en tur på lokalet for litt hjernetrim og et glass med naboen!, oppfordrer ungdomslaget, som har huka inn bygdas egne quizmastere Gaute Eia Holtung og Jørgen Skrikestad.

Det blir salg av «assortert utvalg alkoholholdige varer, brus og pølser», og første spørsmål stilles klokka 21.00. Det er 20 års aldersgrense.

En som har opptrådd i Fon, men nå legger turen til Brår og Re bibliotek, er klovnen Knut. Under overskriften «endelig tilbake i Re» er forventningene skyhøye når moroklumpen igjen skal lage virr-varr for barn.

Ekte klovnesirkus på Brår

Det skjer lørdag 27. januar fra klokka 12.00 – 12.45. Forestillingen passer for barn fra 3 – 10 år – og voksne. Det koster femti kroner for billetten, som kan kjøpes i døra.

– Et ekte klovnesirkus med sjonglering, tryllekunster, enhjulssykkel, tull og tøys, skriver Re bibliotek om virr-varret de steller i stand.

Hopprenn – hvis snøen holder seg

Søndag er det hopprenn i Rambergkollen, med konkurranse i tre bakker: K8, K18 og K44. Rennet starter i den minste bakken.

– Per i dag har vi mer enn nok snø, men vi er litt spent på regnværet akkurat nå. Vi håper at vi kan arrangere rennet, forteller Hilde Ringen Kommedal på vegne av IL Ivrigs hoppgruppe.

Det er utrolig hva dugnadsgjengen i hoppgruppa får til, og vi krysser alt vi har for at det blir renn. Det er blitt arrangert hopprenn i mildvær før i Rambergkollen, som for to år siden da ReAvisa skreiv om et stort hopprenn i regnværet.

Første hopper setter utfor søndag 28. januar klokka 12.00. Parkering blir ved Kjær gård og i Skinnaneveien, og det koster 50 kroner. Det blir kiosksalg.

Skulle vi ha glemt noe, er det bare å tipse ReAvisa!

