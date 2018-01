Her sitter en lastebil bom fast – igjen

UNDRUMSDAL: Så har det skjedd igjen, at en lastebil står bom fast på Kåpeveien, over Bakkane. Men denne kom ikke så langt før det gikk gæli.

Lastebilen har stått på skakke godt uti grøfta i over en time, forteller en ReAvisa-tipser i 11.30-tida mandag 22. januar. Og det er ingen tegn til tauebil enda.

Stedet er rett etter Solerød skole, bare et lite stykke inn på Kåpeveien fra gamle E18 i Undrumsdal.

Lastebilsjåføren dirigerer trafikken forbi

Politiet ikke fått melding om lastebilen, får ReAvisa fortalt hos Vestfold-politiets operasjonssentral. – Da regner vi med at det ikke er behov for oss, og avventer til eventuelt noen varsler noe annet.

Trafikken kan passere, og lastebilsjåføren er behjelpelig med å dirigere bilene forbi: – Det kan være er litt vanskelig å se rundt lastebilen, så han står og vinker bilene forbi, forteller Lars Jørgen Ormestad i Gretteåsen, som tipser ReAvisa og sender over bilde.

Kom ikke langt før det gikk gæli

Det er ikke første gang en lastebil får trøbbel over Bakkane, langt ifra. Tidligere i vinter var veien stengt i åtte timer, mens man prøvde å få fram et vogntog som skulle til Revetal.

Men akkurat denne ekvipasjen kom ikke langt før det gikk skeis.

Her er det nok snakk om rein skjær uflaks, for veien er ganske brei og fin opp til Gretteåsen. Det er heller ikke snakk om et vogntog.

Og vi skal huske på at mange lastebilsjåfører har ærend med ting å frakte, hente og levere – også rundt omkring på småveiene her i Re.

Skiltet, men….

Sjøl om det nå er skilta fra begge sider – både på Revetal og i Undrumsdal – at veien ikke er egnet for lastebiler, så er veien tillatt for kjøretøy opptil 19,5 meters lengde og 50 tonn totalvekt, ifølge Veglisten – ei liste som peker på den aktuelle veien og hva den tillater.

Denne lastebilen er nok godt innenfor disse tallene.

