NAV Re utvider ungdomsprosjektet ut året – i første omgang

REVETAL: NAV Re jobber smartere ved å ha et eget opplegg for ungdom og unge voksne som står utenfor arbeid og utdanning. Nå får de fortsette forsøksprosjektet ut året, og jubler for det.

Det var i desemberavisa i fjor at ReAvisa skreiv om de gode resultatene som kom av at NAV-ansatte fikk rom til å jobbe litt annerledes med de yngste arbeidsledige.

Kan fortsette prosjektet ut året – hvert fall

Ungdomsprosjektet ble starta opp i september i fjor og skulle egentlig vare fram til februar i år. Nå er det klart: Prosjektet blir utvida og stopper heldigvis ikke opp i februar.

Det forteller ungdomsveilederne Gunn-Hege Skotheim og Tommy Røren. – Vi utvider prosjektet ut året i første omgang. Så det blir artig å få jobbe videre med dette!

Prosjektet kom som følge av vedtaket om «aktivitetsplikt», der kommunen plikter å gi «arbeidsretta individuell oppfølging» for arbeidssøkere mellom 18 og 30 år.

Midlene kommer fra statlig hold, og både brukere og ansatte kryssa fingrene for en fortsettelse, fortalte de til ReAvisa før jul. Nå er ønsket oppfylt.

Ser resultater for den enkelte

Ungdomsprosjektet fortsetter over samme lest, med to NAV-ansatte ungdomsveiledere på plass tre dager i uka i leide lokaler i Næringsbygget på Revetal.

– Det er en givende måte å jobbe på, der vi ser resultater for den enkelte. Det krever tett individuell oppfølging, noe vi har rom for her i «Aktiv frem», fortalte Gunn-Hege og Tommy til ReAvisa før jul.

– Det hjelper lite å hjelpe noen fram til en jobb de likevel ikke fikser. Derfor er det lurt å bli skikkelig kjent med arbeidssøkeren før man velger veien videre.

