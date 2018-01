Dette er den tredje bilen på to dager som har havna her

KILEVEIEN: 18-åringen med det ferske førerkortet var uheldig: Hun havna i sporet etter de to forrige bilene som hadde havna akkurat samme sted. Men ungdommer på landet klarer seg sjøl og fikk bilen opp på veien igjen ved egen hjelp.

Kileveien går fra Brårkrysset til Kilekrysset, ett par kilometer med trafikkert vei som midtveis smaler inn, rett etter Lundteigen næringsområde. Og innsnevringen er problematisk, sommer som vinter.

Her har det vært flere ulykker, og på vinteren havner stadig noen biler i grøfta.

Tredje bilen i grøfta på to dager

I kveld, mandag 22. januar, havna den tredje bilen på to dager uttafor veien, helt på skakke – med fem ungjenter ombord.

Sjåføren hadde hatt lappen i ti timer, får ReAvisa fortalt. Og hun hadde akkurat ringt hjem til mamma og pappa og forsikret dem om at alt gikk helt fint på glatta, rett før utforkjøringen.

Sporene viser at to av hjulene har kommet i grøftekanten, akkurat der innsnevringen starter. Bilen er blitt dratt ut i grøfta og ble liggende på siden i all snøen. Farta var ikke høy, men det var likevel lite de kunne gjøre når veien først var staka ut.

Den uheldige sjåføren har neppe sett at veien ikke var så brei, for det blir noen ganger brøyta litt breiere enn asfalten akkurat i overgangen til smalere vei.

Ta det pent og vær OBS på innsnevringen

Jentegjengen var ved godt mot. Ingen hadde så mye som et blåmerke, sjøl om parkeringen var litt ute av vater.

Bilen var heller ikke skadet, så det var bare å tute og kjøre videre – en erfaring rikere.

For som seg hør og bør, her på landet har vi alltid en kjenning med traktor som kan trå hjelpende til.

Rådet må være til alle som ferdes over Kileveien: Ta det pent, og vær OBS på innsnevringen halvveis. Der blir det – som ved innsnevringer flest – trangere om plassen.

