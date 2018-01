Hei-uka på Re VGS: – Setter trivsel på dagsorden

RAMNES: Hei-uka er i full gang på Re videregående skole. Dette er det sjette året elevene gir det lille ekstra for samhold, glede og trivsel.

Hei-uka er et konsept Re VGS henta fra Sandefjord VGS. Under Hei-uka er det konkurranser hver dag, alt fra «grip mikrofonen» til «kunnskapstest». Elever og lærere er med på moroa.

– Formålet med Hei-uka er å sette trivsel på dagsorden. Finne på noe sosialt sammen som ikke bare handler om fag, forteller rektor på Re VGS Cecilie Langklep Bjørnøy.

– Folk er veldig gira!

Det er elevene som er med i Hei-uka komiteen som ordner og arrangerer alt som skjer.

De hadde møter både før og etter jul. På møtene før jul ble ansvaret delt og planen lagt, etter jul ble klistremerker og premier kjøpt inn.

– Vi har prøvd å lage et bra opplegg fra bunnen av, forteller Sigrid Alice Kulleseid i Hei-uka-komiteen.

Hun synes det er mest verdt all jobbingen når hun ser at positive klistremerke-budskap er klistra rundt på hele skolen, og folk ler og blir veldig gira under aktivitetene.

– Heia Re VGS!

– De gjør en helt utrolig jobb, skryter rektor av elevene sine.

For sjøl om konseptet i sin tid ble rappa fra Sandefjord VGS, har Re-elevene gjort uka til sin egen med kreative påfunn og fantastisk morsomme konkurranser. Heia Re VGS, sier bare lokalavisa!

Dette er en video fra Hei-uka på Re VGS for to år siden:

Les flere saker fra skolene i Re.