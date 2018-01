Kvinne kom i klem under sin egen bil

RAMNES: Ei kvinne i 30-åra er kjørt til sjukehus etter at hennes egen bil begynte å skli på glatta, og hun havna under den.

Klokka 07.55 tirsdag morgen 16. januar rykket nødetatene ut til Ramnes:

Meldingen gikk på ei trafikkulykke der en person var fastklemt.

Fikk sin egen bil over seg

Da nødetatene kom til stedet avklarte politiet at ei kvinne i 30-åra hadde fått en bil over seg.

Bilen var parkert, men sklei på glatta, og kvinnen havna under sin egen bil.

Hun ble frigjort og var ved bevissthet, rapporterer politiet i Vestfold i en oppdatert melding:

– Kvinnen er kjørt til sjukehus i ambulanse for videre undersøkelser. Sak opprettes.

Trær sperrer veien

I løpet av natta har et tre falt i bakken på Bispeveien. VTS ble varsla og tok seg av det i snøværet.

I ett-tida sørga brannmannskap fra Kopstad brannstasjon for å fjerne et tre som hadde ramla over Kåpeveien.

Såpass ille er vinterværet i Vestfold at politiet går ut med følgende oppfordring:

– På grunn av været er det vanskelige kjøreforhold i Vestfold. La bilen stå hvis det er mulig.

