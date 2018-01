Torgeir Waldemar er nominert til Spellemannsprisen

RAMNES/OSLO: Reingen Torgeir Waldemar er nominert i kategorien rock med sitt kritikerroste album «No offending borders». Det melder Spellemann på sine egne nettsider.

De nominerte til Spellemannprisen 2017 ble offentliggjort klokka 12:30 i dag 9. januar. Blant de nominerte finner vi Torgeir Waldemar Engen (43) fra Ramnes.

Gått slag i slag etter debuten for seks år siden

Han er mest kjent som soloartist under navnet Torgeir Waldemar. Debuterte kom i ganske voksen alder med EP-en «Take me home» høsten 2012.

Høsten to år seinere ga han ut sitt første album «Torgeir Waldemar». For dette albumet ble han nominert til klassene country og årets nykommer under Spellemannprisen 2014.

Nå er han igjen nominert, denne gangen i klassen rock.

– Et eksepsjonelt godt år for norsk musikk

Spellemannsprisen 2017 skal deles ut på et direktesendt show fra Oslo konserthus på NRK søndag 25. februar 2018, ledet av Jenny Skavlan, Thomas Felberg og Tarjei Strøm, informerer Spellemann:

– Det har jo vært et eksepsjonelt godt år for norsk musikk, og å få lov til å bringe denne musikkgleden ut til det norske folk i konserthuset blir skikkelig, skikkelig stas, sier Jenny Skavlan som også ledet prisutdelingen for musikkåret 2014 – da Torgeir Waldemar var nominert sist.

I år kjemper Torgeir Waldemar med «No offending borders» mot Erlend Ropstads «Alt som har hendt», Motorpsychos «The tower» og Sløtfaces «Try not to freak out» i klassen rock.

