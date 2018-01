Kommer fra resten av Norden for å lære av Re

REVETAL: Sjøl om svenskene og danskene har opp mot 100.000 besøkende på sine middelalderfestivaler, har de noe å lære av minstemann i det nordiske middelalder-samarbeidet. Derfor kommer de på Re-besøk i februar.

Re middelalderdager arrangeres for 11. gang 9 – 11. februar 2018, ti år etter at festivalen så dagens lys. Middelalderdagene er blitt et familiearrangement, der historieformidling til de yngste står sterkt.

Der har svensker og dansker noe å lære, mener de sjøl – til tross for at de trekker opp mot 100.000 mennesker til sine middelalderfestivaler. Det er en viss forskjell fra rundt 4.000 besøkende under Re middelalderdager.

Liten og hyggelig festival

– Re middelalderdager er med i et nordisk middelalder-nettverk, og har vært det i fem år nå. Målet er å lære av hverandre og utveksle erfaringer. I 2018-versjonen kommer det representanter fra store middelalderfestivaler i Sverige og Danmark, forteller Ida Johre, kultursjef i Re kommune.

– Det var 100.000 besøkende i Sverige da vi var der sist, forteller Ida, – så vi har noe å strekke oss etter, men på den andre siden:

– Svenskene og danskene skryter veldig av hvor koselig det er her i Re. Så det kan være en fordel å være liten, også, sier Ida og smiler.

Gir råd til gigantfestivaler

– De har jo vært på besøk før også, for en del år siden. Da gikk tilbakemeldingene på at de merka at det var en lokal festival der mange i bygda bidro – med hjertet. Mange andre festivaler trekker middelalder-interesserte langveisfra, men her har vi en festival som lokalsamfunnet er med på.

– De lot seg imponere over den gode stemningen, og fortalte at det var veldig koselig å besøke oss.

Helt konkret ønsker de å lære mer om hvordan Re middelalderdager fokuserer på aktiviteter for barna og historie-formidling til de yngste.

En stor dansk festival har fått oppfølging med tips og råd over lengre tid.

– Middelalderfestivalene ute i verden er nok mer voksen-festivaler. Re middelalderdager har utviklet seg til å bli en mer familie-festival, der vi har fått skikkelig dreisen på historie-formidling til barn, og er stolte av det, sier Ida til ReAvisa.

Ikke helt middelalder-nerdete

Også kan kanskje noen andre festivaler være mer opphengt i middelalder på alle vis, forteller kultursjefen:

– Alt skal være så tidsriktig med klær, mat og musikk. Men her i Re har vi en middelalder-tanke i bånn, og lager mye moro ut av det. Det vil si at det er lov å ta seg ei grillpølse med ketchup og kose seg med den, eller komme i vanlige klær, og så videre.

– Du må ikke være en middelalder-nerd for å kose deg på Re middelalderdager, det holder at du vil møte andre reinger, oppleve noe, lære noe, og ha det fint. Og kanskje ri litt kjepphest!

Denne saken kunne du først lese i ReAvisa, desember 2017.

Les mer om Re middelalderdager.