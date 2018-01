Nyhetsåret 2017: Sommeren da tragedien ramma Re

RE: ReAvisa oppsummerer hvert år de mest leste sakene i året som gikk. Denne gang rives vi tilbake til en tragedie som ramma Re sist sommer.

Det er sommer, det er gløtt av sol, og det er snart Revårocken 2017. Den siste på en stund, for etter 15 år med musikk og moro på kubeitet i Fon er det på tide med en pause for dugnadsgjengen.

Fra sommeridyll til et mareritt

Gladsaken om Revårocken, der vi skreiv om en dugnadsånd i særklasse i den lille Re-bygda som hadde generert en snau million kroner til ungdomslaget og ungdomslokalet Vonheim, lå an til å bli sommerens mest leste sak.

Det var før sommeridyllen i løpet av noen få sekunder ble forvandla til et mareritt. Et ungt liv ble rivi bort fra oss i ei ulykke så meningløs som det går an å få det.

Motorsyklisten på 17 år hadde ingen skyld i ulykken. Ifølge politiet var det bilen som kom fra Hengsrødveien som brøyt vikeplikten. Et lite uoppmerksomt øyeblikk, med verst tenkelig utfall.

En ung gutt, som har gått skolene i Re hele veien opp til Re VGS, vært aktiv i lokale idrettslag, med familie og venner i Re – et helt lokalsamfunn blir berørt av ei ulykke som dette.

Derfor søker folk informasjon i lokalavisa når tragedien rammer som verst. Og vi i lokalavisa prøver å gjøre jobben vår så godt vi kan.

Flere triste saker på topp-lista

Mens det stort sett har vært gladsaker på mest-lest-lista til ReAvisa fra tidligere år, er det flere triste saker fra 2017:

Mens alle 10. klassingene dro på ball, satt Joakim hjemme og visste ingenting om det. – Nå er han riktignok på basen på Kirkevoll, men han er nå 10. klassing likevel, sier mamma Merete Humstad.

– Ekskludering, mente hun. – Leit å høre, sier ungdomsskolerektoren, som lova at alle skal bli invitert heretter.

Les hele saken her.

Det storma rundt Revetal ungdomsskole

Mer om Revetal ungdomsskole – og Re kommune: – Så koker det over på Revetal ungdomsskole igjen, var lederen der ReAvisa-redaktøren snakka rett fra hjertet:

«Det mangler ikke på kritikkverdige forhold i Re, som mer eller mindre overalt ellers. At det kommer fram, er et tegn på et fungerende (lokal)demokrati – med en fri (lokal)presse.

Det skal vi være glad for – vi trenger at kritikken løftes. Men det er hvordan kritikken takles, som er den store prøven. For gang på gang viser det seg at «rette tjenestevei» ikke er veien å gå. Det å gå til lokalavisa er som regel siste utvei.

Da har man enten prøvd alt, eller man har ikke trua på at problemene blir tatt tak i på en skikkelig måte», skreiv vi. Les hele lederen her.

Flom på Revetal – nok en gang

Heller ingen gladsak på fjerdeplass over de mest leste sakene i 2017: I juni 2017 flomma det over på Revetal – igjen. Nok en gang skader for millioner av kroner, akkurat som på høsten bare et drøyt år tidligere.

Avstemningen over Årets idrettsnavn i Re 2017 finner vi på femteplass, foran «briller og burger-saken» om Svein Erik Hatleskog som allerede driver C)optikk på Re-torvet, og starter opp en Burger King på Revetal.

Videre finner vi den mest leste politikk-saken om Bergljot Woll som meldte seg ut av Høyre i protest mot partiets håndtering av ulvesaken. Tett fulgt av nok en politisk sak om sommerens bråstopp av matutkjøring til eldre, pleietrengende hjemmeboende.

Innafor topp-ti finner vi også den mest leste landbruk-saken i året som gikk: Grisebondens hjertesukk spres i full fart på Facebook.

På tiendeplass ligger den mest leste næringslivssaken om etableringen av «Kaffe & no» i 2. etasje på Re-torvet.

Musikkvideo fra Ramnes og Hoys på taket

Den aller mest leste kultursaken er om Hilde Selvikvågs musikkvideo-innspilling i labyrinten på Stange gjestegård i Ramnes, og like bak finner vi omtalen av Hoys på taket i sommer.

De mest leste idrettssakene i 2017 handla om foruten Årets idrettsnavn i Re 2017 om Biborennet – som slett ikke gikk på Bibo, håndballtrim i Ramneshallen og Tobias Gran, som ble klar for tippeligaspill foran årets sesong.

Det aller mest sette fotogalleriet på ReAvisa.no er bildene fra 17. mai-feiringa i Re.

Når det gjelder videoer, er det to videoer fra Re som deler førsteplassen (visninger på ReAvisas Facebook-side pluss Vimeo-konto):

