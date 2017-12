Julemett og god? Straks kan du rocke av deg ribba!

REVETAL/RAMNES/VÅLE: Først ut er som vanlig Za-Zaa-rocken 2. juledag, så 4. dagsfesten på Våle samfunnshus, og tilslutt Gooseberry Crumble 5. dag.

Se bilder fra jula i Re – oppdateres gjennom juletida!

Reingene er kjent for å like å møtes for musikk, moro og gjerne en svingom i romjula. Det mangler ikke på møteplasser, heller ikke denne romjula – sjøl om en arrangør har kasta inn håndkle.

Her er tre alternativer i romjula – og rett over jula disker Kulturhuset Elverhøy opp med nyttårskonserter.

Romjulsrock på Revetal

Za-Zaa-rocken 2. juledag arrangeres for 14. gang på Revetal, med det hellokale partybandet Za-Zaa på scenen på Revetal gamle stasjon. Facebook-eventet finner du her.

Det er noen få billetter igjen og de selges fra klokka 12.00 på stasjon 2. juledag. Dørene åpner klokka 21.00 på kvelden, og Sindre Eia Holtung og Hallvard Holtung er først ut, før Za-Zaa rocker romjulsnatta.

Dansefest på samfunnshuset

Tredje juledag har Fon ungdomslag pleid å arrangere fest på Vonheim, men det blir ikke noe av i år, ifølge ungdomslagsleder Monica Skrikestad.

Derimot arrangeres 4. dagsfesten på Våle samfunnshus som den er blitt år etter år, med det lokale dansebandet Cosmic på scenen.

Her er det påmelding til Leif Bjune på telefon 906 51 838 eller Ole Fredrik Hallerud på telefon 911 19 393. Facebook-eventet finner du her.

Irske klassikere i rocka versjon

5. juledag er det på Revetal gamle stasjon det skjer – igjen: Gooseberry Crumble lirer av seg irske triller som så mange ganger før på denne romjulsdagen.

Her er det billetter å få kjøpt i døra. For mer info, sjekk Facebook-eventet her.

Nyttårskonserter på Elverhøy

Og du trenger ikke vente lenge på mer musikalsk moro her i kulturkommunen Re, for rett over jul arrangerer Kulturhuset Elverhøy Nyttårskonsertene helga 13 – 14. januar 2018.

Her spiller og synger lokale talenter og mer etablerte artister fra Re. Billetter legges ut for salg om ikke lenge, sjekk Facebook-eventet for mer info.

