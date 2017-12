Litt skummel, og veldig morsom juleforestilling

RAMNES: Med snø utenfor og full sal inne var gjengen på Kulturhuset Eleverhøy klare for å framføre «En julefortelling av Charles Dickens».

Se bilder fra jula i Re – oppdateres gjennom juletida!

I ReAvisa, desember 2017 kunne du lese om forberedelsene til Eleverhøy-oppsetningen «En julefortelling av Charles Dickens», med Asbjørn Langeland i hovedrollen som nåtidens-Scrooge.

Skummel start for de minste

Denne helga var tida endelig inne for de to forestillingene, og begge gikk for så å si fullt hus.

Klokka tre på søndag var salen fylt opp, og skuespillerne var kjempeklare for å gi alt.

– Vi gleder oss til å spille enda bedre enn i går, forteller Hedvig Kirkeberg Gjellan (9) og Tuva Scott Broen (10). De spiller velferdsdamene i stykket.

Lyd-, lys- og røyk-effekter gjorde starten av forestillingen litt skummel for de minste, men etter hvert lo de av full hals – i likhet med alle andre.

Morsomme Scrooge

Asbjørn Langeland spilte gjerrigknarken Scrooge med slik innlevelse at hele salen lo så snart han åpnet munnen. Det samme gjaldt med Hedvig Kirkeberg Gjellan, som spilte en av velferdsdamene.

Hun både rakk tunge og prøvde å fange Scrooge sin oppmerksomhet ved å hoppe utallig ganger i gulvet med høye hæler.

Det var ikke bare latter under hele forestillingen, for da åndene kom for å hjemsøke Scrooge ble det plutselig litt mer nifst igjen.

Da røyken kom ut på scenen, og man hørte ekko i salen – skjønte man at en av åndene var på vei.

Etter forestillingen var både publikum, skuespillere og de ansvarlige for forestillingen godt fornøyde. Veldig bra, var to ord som ble brukt mye etter forestillingen av publikumet.

– Veldig gøy at folk lo!

– Det er jo veldig gøy å gi andre julestemning, sier Frida Synøve Opaker (15) etter forestillingen. Frida var en av de som ikke bare spilte skuespill, men som også sang solo.

– Det er veldig gøy at folk lo, synes Asbjørn Langeland etter forestillingen, mens søstrene Ella Skjeggestad (10) og Mathilde Skjeggestad (9) synes det er veldig gøy at så mange så på og klappet.

På scenen sto 25 barn. Dette var den tredje oppsetningen til barneteateret på Elverhøy etter at det ble starta opp igjen i 2015.

Godt over 300 publikummere fikk med seg oppsetningen fordelt på lørdag og søndag 16. og 17. desember.

Spennende planer for neste år

Prosjektleder Rikka Rivrud hadde ansvar for regi, sammen med Heidi Hansen, regi og musikk, og Audun Kalleberg var sammen med sønnen Kasper Kalleberg lyd- og lysmann.

– Jeg lover at det kommer en spennende overraskelse til neste år, røper prosjektleder Rikka Rivrud til ReAvisa.

