– Godt å vite at folk og føtter blir tatt vare på videre!

BRÅR: Helga Marie Hynne har jobba et langt yrkesliv med å hjelpe folk, de siste 15 åra som fotterapeut på Brår. Nå som helsa skranter er hun glad for at yngre krefter står klar til å ta over både butikken og ikke minst kundene hun er blitt så glad i.

«Neglespretten fotterapi» så dagens lys i 2002 på Brår, og Helga Marie Hynne (64) har ikke tall på hvor mange kunder som har vært innom i løpet av de 15 åra.

– Det har vært mange, veitu. Og jeg stortrivdes, du blir så godt kjent med dem. Derfor er det så godt å vite at de blir tatt vare på videre, sier Helga til både ReAvisa og til Tine Bjørkås-Johansen (30).

Sandefjord-jenta var ikke ukjent med Re

Tine driver allerede en fotklinikk i Sandefjord, og utvider med å ta over her i Re. Sandefjord-jenta var ikke ukjent med Re da muligheten til å drive klinikk også her dukka opp:

– Jeg visste hvor i landet Re lå, sier hun og ler. I ungdomsåra var det kjekke Re-gutter som lokka henne til bondefester akkurat her, i Brår-området. – Jeg har mange gode fjortisminner herfra, sier hun – uten å gå nærmere inn på det.

Tilfeldighetene ville ha det til at Tine igjen skulle sette snuta mot Re. En sein søndagskveld kikka Tine innom Facebook-gruppa for fotterapeuter, og der så hun at Helga søkte etter noen som kunne ta over hennes klinikk på Brår.

Der og da kasta Tine seg på telefonen: – Det finnes ikke ord som kan beskrive hvor fantastisk fint det er at ho vil ta over her, sier Helga.

Helga innser at yrkeslivet kanskje nærmer seg slutten, men den driftige dama vil finne noe å fylle dagene med. Hun har drivi med litt av hvert, alt fra å kjøre drosje, være internat-husmor, til å jobbe på Blåkors – Helga har likt å jobbe med de i samfunnet som kan ha noen utfordringer.

– Først var jeg i pleien, og likte det veldig godt. Men det ble for tungt arbeid. Men jeg ville fortsette å jobbe med og for folk. Det kan jeg tenke meg å bruke dagene mine til fortsatt, forteller Helga.

– Mange får en aha-opplevelse hos oss

Tine er ferskere i yrkeslivet. Det er snart tre år siden klinikken i Sandefjord «Bjørkås fothelse» ble starta opp. Samme navnet blir også gjeldende på Brår, der hun har åpent tre dager i uka.

Brår er et fint sted å drive, med gratis parkering rett utenfor døra, tilrettelagt for rullestolbrukere og bevegelseshemmede uten ei eneste trapp å gå i – men kafeteriaen er et savn, etter at den ble flytta fra Brårsenteret til helsehuset på Revetal.

Tilbudet er privat, men Tine fortsetter et godt samarbeid med kommune, fastleger og andre helseforetak i Re. Hun leier lokaler av Re kommune, og har tettest samarbeid med fastlegene, hjemmetjenesten og ortopeditjenesten.

Hos fotterapeuten gjøre en full gjennomgang av foten. – Vi ser på slitasjepunkter, renser og fjerner problemer som vorter og inngrodde tånegler. Du veit, tenner kan du kjøpe løst – men beina har du bare to av!, sier Helga.

Det går mye på rådgivning og veiledning. – Mange får en aha-opplevelse hos oss. De kan ha vært en hel runde i systemet med plager de ikke skjønner hva kommer av, også viser det seg at problemet er beina.

– Må tenke litt på beina, au!

– Bare hvordan folk går kan ha mye å si for smerter og plager, forteller Tine. – Vi bruker fort vekk tusenvis av kroner på håret, men vi må tenke litt på beina der nede i bånn au, mener Helga.

– At det er verdt det, veit vi. For vi ser de som kommer inn her med vondter, og går ut igjen fri for smerte. Det er den største gleden med denne jobben, forteller Tine. – Også avslutter vi alltid med en fotmassasje – det er alltid deilig!

Helga har skrivi noen ord som takk for seg, til kundene hun er blitt så glad i. Den vil hun gjerne at ReAvisa trykker i sin helhet:

Livet kan sammenliknes med hinderløyper, det er lange strekk som går veldig greit, så er det noen mer vanskelige felt før det er lettere hindere å passere. Jeg har møtt en del hindre som gjør at jeg må velge en helt annen løype i livet. Derfor vil jeg med dette takke for et fantastisk følge gjennom 15 år som fotterapeut på Brårsenteret. Alle dere som var der hele tida, til dere som var der i perioder, ja – alle som kom til meg. Dere har hver og en skapt herlige arbeidsdager og gode minner å ta med meg videre. Tusen takk!

