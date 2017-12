REVETAL: Ordføreren pleier å ha med seg både diplom og blomster når det blir markert at vi har fått et nytt miljøfyrtårn i Re. Men denne gangen holdt det i massevis med bare diplom.

Det var tidligere i høst at Mester Grønn på Re-torvet ble sertifisert som et Miljøfyrtårn, som det sjuende i rekken her i Re. Re-avdelingen er sertifisert som Miljøfyrtårn sammen med hele butikk-kjeden.

Torsdag 7. desember kom ordfører Thorvald Hillestad med ordførerkjedet rundt halsen og diplom i handa.

Både «mester» og «grønn»

Miljøfyrtårn-beviset ble høytidelig overrakt i butikken, sammen med noen velvalgte ord fra ordføreren:

Han forteller at han har latt seg imponere av hvordan alle ledd i kjeden har omstilt seg til en grønnere drift.

– Det skulle kanskje bare mangle, når dere heter Mester Grønn, spør han retorisk i en liten tale midt i butikken, blant blomster og pynteting.

– Men dere lever opp til navnet, både «mester» og «grønn». Dere velger miljøvennlige blomster i sortimentet, dere bruker biodiesel på lastebilene deres, dere kildesorterer avfall, med mer.

Mye å være stolte av

– Mester Grønn er en norskeid kjede med 119 butikker landet over. Dere er den første kjeden i landet som blir sertifisert, alle som en av butikkene landet over. Det er imponerende, mener ordføreren.

– Dere som jobber her har mye å være stolte av!

Butikkleder Kristin Bakka er enig. – Det gjøres mye bra i Mester Grønn-kjeden, ikke bare dette – men også fair trade, vi støtter Frelsesarmeen – og vi sponser langrennsjentene, forteller Kristin.

Butikksjefen bekrefter at det er en stolthet blant de ansatte for å jobbe i en kjede med et positivt samfunnsengasjement – en kjede som tar sitt samfunnsansvar på alvor.

– Dette er et veldig fint sted å jobbe. Vi er stolte av vår egen arbeidsplass.

Ordføreren overrakte diplom, og lokalavis-journalisten påpeker at det ikke ble gitt noen blomster denne gang.

– Ja, akkurat det har vi jo nok av her fra før av, sier Kristin og Ida og ler godt sammen med ordføreren, midt i blomsterhavet på Re-torvet.

Selger en bit av naturen

I forbindelse med at hele kjeden fikk utmerkelsen i midten av november, sa administrerende direktør i Mester Grønn Erling Ølstad følgende:

– Vi mener at både virksomheter og individer må gjøre det de kan for å sette et så lite fottavtrykk i naturen som mulig.

– Vi ønsker å ta de miljøvennlige valgene, fordi vi som selger en bit av naturen har et ekstra ansvar for å ta vare på den.

Dette er alle miljøfyrtårn i Re kommune:

ALT installasajon

Gran VVS

Meny Revetal

Princess Revetal

Vinmonopolet Re

Re videregående skole

Mester Grønn Re-torvet

