Julekorthistorie gjennom godt over hundre år

BAKKE: – Mange trur at julekort har sett like ut i alle tider, men det har de langt ifra gjort. For hundre år siden var det ingen juletrær eller julenisser på kortene de sendte til jul, men pene mennesker på glansa papir.

Hans Jørgen Skinnes på Bakke har tatt vare på slektens gamle julekort. Tre fulle album viser julekort-tradisjoner godt over hundre år tilbake i tid, skreiv ReAvisa i desember-utgaven for fem år siden.

– Jeg syns det var for galt å kaste disse gamle klenodiene. Det er jo gammel kulturhistorie, og forteller mye om tida som har vært. Samtidig er det minner om familie og venner som nå er borte, fortalte Hans Jørgen Skinnes.

I dag, fem år seinere, forteller Hans Jørgen til ReAvisa: – Det er bare artig at dere vil vise fram julekorta igjen!

Lite julemotiver på de første julekorta

Det er interessant å se hvordan kortenes motiver har forandret seg.

Blant de første kortene til Skinnes er det lite julemotiver. Det var mer av romantiske kort med pene damer og herrer.

Noen av de tidlige kortene er stedskort eller har et vintermotiv. Mer julekort, sånn som vi tenker på julekort i dag, blir det ikke på den tida.

Rundt 1914 er det mye nasjonalromantikk med bunader og kongelige motiver. Et av de første kortene med nisser er et kort som ble brukt i jula 1913. Det er av to nisser som ringer i stabbursklokka og kona på gården som kommer med grøt. Det er både glanset og har gulldekor.

Første kort med juletre på ble brukt i 1910. Motivet er en dame som pynter juletreet. Et kort fra 1913 viser juletorsken som bæres i hus.

Julekort fra forbudstida

Hans Jørgen har en del humoristiske kort. Et er fra forbudstida. Det har to nisser som drikker whisky, mens lensmannen ser på der han står på den andre sida av bekken. Det ble brukt som julehilsen i 1925.

Under krigen ble den røde nisselua et symbol for motstandsbevegelsen, og luene ble lengre og lengre. Hans Jørgen har et slikt kort som ble brukt jula 1941. To nisser som bærer et lys har lange luer.

En tid ble det forbudt å lage kort med røde luer, så nissene fikk gule, grønne og blå luer i stedenfor.

Men humorkort kunne de sende. Et eksempel er kortet med ei jente som rir på en gris. Kortet hadde V-frimerke og ble sendt jula 1941.

Etter krigen er det igjen norske flagg og landskap som preger kortene.

