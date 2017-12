Linjentene fikk Re kommunes kulturpris

VÅLE PRESTEGÅRD: Til julemarkedet kom ordfører Thorvald Hillestad med ordførerkjedet rundt halsen, og sa at han syntes dette var en passende anledning til å dele ut årets kulturpris.

Lørdag 2. desember var det igjen tid for julemarked på Våle prestegård.

Et fast innslag på prestegården er Linjentene. Men de var ikke klar over at de skulle være hovedpersonene denne gangen.

– Tar vare på gamle tradisjoner

Da ordfører Thorvald Hillestad dukka opp med ordførerkjedet rundt halsen og tok ordet, skjønte alle at noe stort skulle skje. Han røper at det er kulturprisen det er snakk om.

– Prisvinneren tar vare på gamle tradisjoner. De tar vare på gammelt håndverk og er etterspurt som deltaker ved flere arrangementer, talte ordføreren.

Så avslørte han vinneren av årets kulturpris til stor applaus: Linjentene på prestegården.

Med prisen følger det med en diplom og gavesjekk på 7.000 kroner, pluss en blomsterbukett overrakt av hovedutvalgsleder Tove Øygarden.

– Hadde ikke drømt om at vi skulle få kulturprisen

På spørsmål fra ReAvisa forteller Linjentene at de synes det er helt fantastisk. – Hadde ikke drømt om at vi skulle få den. Det er hyggelig at noen er takknemlige for den jobben vi gjør!

Linjentene i Våle driver med lin, fra dyrking til vev, skriver de på sin egen nettside;

– Vi holder kurs i linprosesser, drar på lindemonstrasjoner og tar i mot besøk av lininteresserte, under mottoet «vår kunnskap, din mulighet».

Prosjektet starta tilbake på midten av 1990-tallet da to lokale entusiaster stilte seg følgende spørsmål: Hvordan blir lin til?

Sjøl om de fleste gårder dyrka lin tidligere var kunnskapen i ferd med å bli borte.

Alt fra dyrking til spinning

Dette har linjentene gjort noe med. De videreformidler kunnskap og tradisjoner om lin, i tillegg til å skape et linmiljø med dyrking og spinning på prestegården.

Årets julemarked var nok en gang veldig vellykka.

Et nisseorkester med medlemmer fra Gla`gjengen Janitsjar spilte julesanger.

Rommene i prestegården var åpne for publikum. For barna var det tilbud om å kjøre med hest og slede.

Inne og ute var det julemarked med salg av håndverk, husflid og mat. Ute kunne du få julenek med eller uten pynt, og inne var det hjemmelagede husflidprodukter.

Og det var julespill på låven for hele familien.

Kort om Linjentene:

– Vi er i dag femten stykker, og to av oss starta opp i 1995 og har vært med hele veien. Vi begynte med kursing i 2005, og hadde første dyrking på Våle Prestegård i 2010. Siden da har vi dyrka hvert år på prestegården og tar imot nye hvert år.

Tidligere vinnere av kulturprisen:

I Re kommunes tid har følgende fått kulturprisen: Re motorsport, Revårock, Helga Bjerkø, Thor K. Christensen, Ramnes og Røråstoppen skolekorps, Åse Burås, Våle og Ramnes orkesterforening, Anita Stange Kjølstad og Preben Skjøtt, Ragnar Fon, Frank Wedde, Synnøve Hegg, Karl Anders Bråten, Øyvind Skjeggerød, og Espen Ness Lund og ekteparet Else og Anton Saurdal.

I de tidligere Ramnes og Våle kommuner har følgende fått kulturprisen: Anne Ragnhild Fremstad, Sølve Søyland, Axel Haugan, Pål Arild Simonsen, Per Bjerkø, Svein Ånestad, Camilla Jonstang, Nina Andersen, Torbjørg Holtung, Andreas Horn, Alfred Ringdal, Våle skolekorps, Erik Lie – Ramnes trekkspillklubb, Sverre Huseby, Wenche Weum Bue, Våle ungdomslag, Kaare Frøland, Alfred Danielsen og Nils Husabø.

