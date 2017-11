Grisebonden i Revetalåsen er kåret til Norges beste for fjerde året på rad – men det blir ikke et femte…

BJERKE: Torgeir og Bodil Davidsen gir seg på topp, og toppavlerne melder overgang til en annen grisegård i Re.

I 2013 overtok Torgeir Davidsen (57) grisebesetningen på Bjerke sammen med kona Bodil Davidsen (53), med mål om å bli best.

Det ble de allerede i 2014, og gjentok bragden i både 2015, 2016 og nå i 2017. Det vil si norgesmestere fire år på rad – men ikke et femte:

– Viktig å være to om det

– Hovedgrunnen til at vi gir oss, er helsa til kona, forteller Torgeir til ReAvisa. – Hun kan ikke bidra like mye som før. Det er viktig å være to om det, og når vi ikke klarer det lenger, må det bli sånn.

Fem år med hardkjør har krevd mye. – Vi blir målt på det aller meste, og alt som teller er nøyaktighet i alle ledd – hele tida, forteller Torgeir.

I perioder har ekteparet, som bor i Revetalåsen og driver grisegården på Bjerke, sovet mer i grisehuset enn hjemme i egen seng.

Under grising, for eksempel, var det ikke uvanlig å tilbringe to uker i strekk i grisehuset for å passe på at alt gikk bra under fødselen. Det skjedde hele sju ganger i året.

Det sier seg sjøl at det har vært mye jobb og lite fritid. – Men jøsses, vi har a’ hatt noen helger fri innimellom, og jeg hadde fem dager ferie i strekk en gang, forteller Torgeir.

– Skal få slippe å sove så mye i grisehuset

Nå melder toppavleren overgang til en annen grisegård i Re, ikke så langt unna – hos Lars Kristian Rustan.

Han forteller at han kunne ikke annet enn å takke ja, da en firedobbelt norgesmester i faget spurte om jobb.

– Det skal godt gjørras å få en bedre avløser – jeg har vært veldig heldig der. Jeg gleder meg til han starter hos oss, sier Lars Kristian til ReAvisa.

– Han skal få slippe å sove så mye i grisehuset, og han skal få ordna arbeidstid, lover den nye arbeidsgiveren – som er mektig imponert over sin nyansatte.

– Det skal noe til, det Torgeir og Bodil har fått til!

– De er støtt og stadig på farta

En annen som er mektig imponert, er Re-ordfører Thorvald Hillestad. Han har leid ut grisehuset til ekteparet Danielsen. Han veit hvor mye jobb det har vært å holde seg på topp hele veien:

– Jeg ser jo de kommer her tidlig og seint og faktisk bor i grisehuset i perioder. Det samme har naboene i Revetalåsen registrert. De er støtt og stadig på farta. Det er bare å bøye seg i hatten.

Thorvald forteller at det har vært moro å leie ut driftsbygningene til så driftige grisebønder. – Også klarer de å holde på det voldsomme engasjement og fult trøkk helt ut, enda de har bestemt seg for å gi seg.

Ellers er jorda på Bjerke forpakta bort til Rustan og Søyland, to tilgrensende nabogårder. Hva som skjer med driftsbygningene, vites ikke.

– Jeg har jo fløtta ned i det gule huset på beite, og dattera med familie har tatt over gården. Det blir opp til dem å bestemme bruken framover, forteller Thorvald.

– Alle vil vel gjørra jobben best mulig?

De har greit med tid på seg. Grisebøndene fortsetter fram til kontrakten går ut 1. mai neste år.

Da er det slutt på jobb døgnet rundt, og Torgeir får en mer vanlig fulltidsjobb framover, der ekteparet fortsatt bor i Revetalåsen og Torgeir jobber som grisebonde.

– Det blir nok litt mindre ansvar og litt mer fri. Men en vil jo fortsatt stå på, sier Torgeir og ler:

– Det er vel derfor vi driver med det vi driver med, enten det er det ene eller det andre – for å gjørra jobben best mulig?

Kort om beste durocbesetning 2017:

For besetningene med rasen Duroc er det Torgeir og Bodil Davidsen, Revetal, Vestfold, som troner øverst, for fjerde året på rad.

De overtok besetningen i 2013 og har etter det levert stabilt gode resultater.

Davidsen er dedikerte, dyktige og målbevisste og legger ned svært mange arbeidstimer i fjøset.

Durocrasen er nå felles farrase for alle i norsk svineproduksjon, og har som farrase et 50 % innslag i slaktegrisen.

Duroc er også en av farrasene i produktporteføljen til Topigs Norsvin, og distribueres i mer enn 50 land internasjonalt.

Kilde: Norsvins nettsider.

