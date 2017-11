– Ingen alvorlige ulykker, fortsett sånn!

RE/VESTFOLD: Det har vært kø, kaos og krasj, men heldigvis ingen alvorlige ulykker i vinterens første skikkelige snøvær over Vestfold.

Re kommune informerer morratrøtte tryner om kraftig snøvær i natt, som i morgentimene gir vanskelige kjøreforhold.

– Vi brøyter så fort vi kan!

– Våre brøytemannskaper gjør alt de kan for å rydde veiene, men vi håper dere har forståelse for at vi ikke kan være overalt på en gang. Vi brøyter så fort vi kan!

– Tilpass farten etter forholdene, og kjør forsiktig!, er rådet på Re kommunes Facebook-side.

For det aller meste blir rådet fulgt. For sjøl om det i politiloggen meldes om noen uhell, er det ingen alvorlige ulykker på glatta.

– Smør deg med tålmodighet og kjør pent

– I våre kommuner har det ikke vært alvorlige ulykker i morges, vi håper det fortsetter sånn.

– Det er krevende kjøreforhold mange steder, smør deg med tålmodighet og kjør pent!, skriver Vestfold interkommunale brannvesen (VIB) på sin Facebook-side.

VKT melder om noen busser som er forsinka i snøværet, blant annet en buss som ble stående fast i Bergsåsen – men den kom seg videre på skoleruta tilslutt.

