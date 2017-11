Nå er bevertreet felt – og beveren kan forsyne seg av greinene

RAMNES: Alt gikk etter planen, forteller Erik Gustafsson i Veidrift AS: – Vi tok treet nå, for at det ikke det skulle gå utover liv og helse og lage trafikale problemer.

Det var før helga at ReAvisa skreiv om en ivrig bever som gikk løs på digre trær langs Ramneselva.

Det var nærmest bare en liten flis igjen av en tjukk stamme, og det kunne være fare for sikkerheten.

Verre og verre dag for dag

Treet sto på privat grunn, men så nærme veien at det kunne skapt trøbbel og ikke minst voldt skade på folk og fe.

Folk i området, forbipasserende og de rette instanser var klar over treet, forteller Erik Gustafsson i Veidrift AS.

– Jeg har observert det i noen dager, og det har blitt verre og verre for hver dag. Så da ble beslutningen tatt lørdag, om å felle treet i kontrollerte former.

Det sørga folka i Veidrift AS for, med god hjelp av lokal bonde Frode Riis.

Nå kan beveren forsyne seg av greinene

En bever kan felle et et tre med diameter på 15 – 20 centimeter på bare et kvarter, ifølge Store norske leksikon.

Det gjensto med andre ord ikke mye gnaging på dette digre treet før det hadde deisa i bakken.

Nå blir det liggende litt for at beveren kan forsyne seg med greinene den så gjerne vil ha fra treet.

– Vi legger det ned nå, og rydder opp til uka, fortalte Erik Gustafsson til ReAvisa på lørdag.

