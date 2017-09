Leserinnlegg: – Takk, Vestfold!

LESERINNLEGG: Kathrine Kleveland (SP) takker for demokratiet, takker for innsatsen til alle hun møtte i valgkampen, og takker for alle som stemte på Senterpartiet:

15. september var det FNs internasjonale dag for demokrati. Jeg setter demokratiet vårt høyt, og forrige mandag var det valg. Etter en intens valgkamp, også her i Vestfold, fikk vi velgernes dom over valgkampen vår.

Valgkampen var krevende, lærerikt, hektisk og morsom hver eneste dag. Det var imponerende å oppleve alle som sto på stand, arrangerte møter, stilte spørsmål, kjørte materiell, deltok i skolevalg og debatter osv. Mange har vært engasjert i de ulike partiene.

Jeg vil gratulere dere sju som skal representere oss i Vestfold, og ønske dere lykke til!

Samtidig vil jeg takke alle som stemte på Senterpartiets politikk. Vi ble det partiet som gikk aller mest fram nasjonalt. Senterpartiet fikk framgang i alle Norges kommuner, unntatt en, der gikk vi tilbake fra 35 -34,5 prosent.

Senterpartiet mer enn doblet oppslutningen i Vestfold, og var virkelig nærme mandat. Til slutt manglet Senterpartiet bare 45 stemmer på å ta utjevningsmandatet i Vestfold.

Som førstekandidat for Senterpartiet vil jeg forsikre dere som stemte på oss, om at vi i Senterpartiet skal gjøre vårt for å forvalte stemmene deres godt. Det er mange muligheter for flertall i dette Stortinget, og vi ser flere muligheter for gjennomslag for våre saker.

Her i Vestfold skal Senterpartiet la oss inspirere av det gode valgresultatet til å jobbe videre på de arenaene vi er til stede. Og vi skal minne den rekordstore gruppa vår på Stortinget om hva vi er opptatt av i Vestfold.

Kathrine Kleveland, Vestfold Senterparti

Les mer om stortingsvalget.

Les flere leserinnlegg om dette og andre tema.