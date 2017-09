Reisebrev fra Vestfold rundt-turne med SP-toppene

UNDRUMSDAL: Da Senterpartiets stortingskandidat skulle besøke tolv kommuner på tolv timer, la hun besøket til Bjerkely skole her i Re. Les mer om besøket ReAvisa som ligger i postkassene 7. september.

Kathrine Kleveland (51), førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold, hadde med seg 2. kandidat Per Asbjørn Andvik (54) fra Ramnes, som var sjåfør på Vestfold-turneen.

Her i Re kommune besøkte Kathrine den kristne privatskolen Bjerkely, som flytta inn i nye lokaler i høst. Rektor Mathias Døvik fortalte om stor dugnadsinnsats.

Blant annet fortalte Kathrine at Senterpartiet vil beholde dagens regelverk for privatskoler som tilbyr alternativ pedagogikk eller bygger på et annet livssyn.

– Men vi vil stramme inn når det gjelder godkjenning av private profilskoler og yrkesfaglige utdanningsprogram, fortalte hun følget som hang på slep gjennom Vestfold-kommunene.

Tolv lærerike besøk Vestfold rundt:

Vestfold-turneen starta i Svelvik kommune der Norgips produserer gipsplater. Norgips er Svelviks hjørnesteinsbedrift med 130 ansatte og er en suksesshistorie i industrireising i Norge, skriver Kathrine Kleveland i sitt eget «reisebrev»:

I Sande kommune besøkte Senterparti-følget Empus, tidligere Sande Produkter, der daglig leder Runar Bergstrøm utfordret stortingskandidaten på å skaffe flere «Varig tilrettelagte arbeidsplasser».

Så gikk turen over Hanekleiva til Hof kommune der styreleder i Vestfold Vann, Vidar Ullenrød og Roy Bjelke, møtte følget på Eidsfoss vannverk. De fortalte om sikkert drikkevann, hvordan vannet renses, transporteres og hvordan vi skal beholde det.

Lokallaget uttrykte bekymring for kvaliteten i Hillestadvannet som er del av vassdraget opp til Eikeren.

I Holmestrand fortsatte det med folkehelse. Forebyggende arbeid og bedre helse for befolkningen heier Senterpartiet på, og HT-club som ligger i Holmestrand sentrum gir folk trening- og livsstilsråd for ei bedre helse.

I Horten kommune hadde lokallaget stand på Høgskolen for å formidle viktigheten av å bruke stemmeretten. På Bakkenteigen møtte følget også Utdanningsforbundet. Senterpartiet vil gi lærerne mer tillit og mer lønn. – Mange studenter lovte oss å bruke stemmeretten!

På Tjøme besøkte følget Færder nasjonalpark, og gikk helt ut til vippefyret på Verdens ende i nydelig og stille sommervær. – Der fikk vi høre hvor viktig landskapsvern er, og hvordan brukerinteresser og verneinteresser samarbeidet bra.

På Nøtterøy var temaet jordvern. Her har det vært drevet landbruk i flere tusen år på grunn av klima og jordsmonn. I Vestfold produseres cirka 20 prosent av matkornet, og 25 prosent av grønnsakene som dyrkes i Norge.

– Senterpartiet vil bevare matjorda for fremtidige generasjoner.

I Tønsberg ble det naturlig å stoppe hos Nortura, siden Senterpartiet er over gjennomsnittet interessert i næringsmiddelindustri og matproduksjon.

– Visste du for eksempel at det jobber 29 nasjonaliteter på Nortura og at de stadig produserer nye produkter, nå også produkter uten kjøtt?

I Sandefjord besøkte følget Komplett, Norges største nettbutikk. – Her så vi robotplukking av varer, fikk høre om et stort firma i utvikling, og diskuterte urettferdig subsidiering av utenlands netthandel.

– Senterpartiet vil ha vekk tollfri importgrense 350 kroner.

I Larvik fikk følget orientering om regjeringens planer om å spre UP i hele landet, i stedet for å beholde fagmiljøet i Stavern. – Vi fikk også overrakt et nummer av Politiforum med ”politimester” Trygve Slagsvold Vedum-forside.

Turen ble avslutta i Lardal, der budskapet var fibernett til alle! Senterpartiet vil sikre tilgang til raskt bredbånd i hele landet.

Ringen ble slutta akkurat som den starta

– Med hjemmelaget kantarellsuppe fastslo jeg at ringen var slutta, for dessverre var dårlig internettforbindelse også noe de sliter med i Svelvik, der turen starta, oppsummerer Kathrine Kleveland:

– Vestfold Senterparti trengs på Stortinget. Muligheten er der, og Senterpartiet vil så mye mer enn å sikre raskt internett til alle. Som eneste reelle kandidaten fra Nordre Vestfold spør jeg:

– Gir du meg sjansen?, avslutter Kathrine Kleveland «reisebrevet» fra Vestfold.

