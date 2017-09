Olaf fra Fon rappa foran et fullsatt Rockefeller: – Den villeste dugnaden jeg noensinne har vært med på!

FON/OSLO: Yo! Sjekk ut rapperen O.D.P – Original Dugnads Playa, en dugnadsglad fyr fra Fon.

Den eksentriske artisten Mr. Pimp-Lotion​ har lenge vært kjent som produsent, skriver NPS Music – et nettsted som vil bidra til økt fokus på og bruk av norsk musikk:

Artisten har legendestatus etter 20 år i gamet.​ Han debuterte med mixtapes på midten av 1990-tallet, og har siden jobba med de beste.

En dugnadsglad foning

De siste åra har Mr. Pimp-Lotion gjort seg bemerket med gjeste-vers på mange Oral Bee-låter, inkludert «Tennis», «Trump» og «Uten Stopp», som alle ble lista på NRK P3.

I triologiutgivelsene som kom ut denne høsten har han en imponerende gjesteliste:

OnklP, Aslak – aka Alis fra Klovner i Kamp, stjerneskuddet JNS og Snow Boyz er store artister som bidrar på utgivelsene.

I tillegg til alle disse stjernene rapper reingen Olaf Solberg (30), til daglig tømrer og en dugnadsglad mann fra Fon, på låta «Lotionbanden».

O.D.P. – Original Dugnads Playa

Olaf digger Mr. Pimp-Lotion, og de har fått kontakt på sosiale medier, der de liker hverandres bilder og morsomme kommentarer. Kontakten har utarta seg:

– Det hele starta da jeg ikke kunne komme på konserten dems på Rockefeller i fjor, fordi jeg skulle på dugnad. De ga meg litt pes for det i podcasten dems.

– De mente dugnad ikke var en veldig bossy unnskyldning for å gå glipp av litt moro, forteller Olaf til ReAvisa.

– Noen måneder seinere fikk jeg melding av Pimp Lotion om at han ønsket hjelp til og bygge et vokalinnspillingsrom i studioet sitt. Uten at han huska at de hadde gitt meg pes for dugnad, så ba han meg faktisk på dugnad sjøl.

– Jeg stilte jo selvsagt opp, og etter det har vi blitt bestevenner. Så da han sa han skulle gi ut album så sa jeg at jeg måtte være med på en låt. Og sånn ble det gitt.

Bidraget er på ekte gangsterrap-vis maskert på plata. Artistnavnet er tre bokstaver:

– O.D.P. Det er gatenavnet mitt. Original Dugnads Playa.

– Jeg kommer til å drite meg så j… ut!

Så sånn gikk det til at en traust foning plutselig sto på scenen foran et stappa fullt Rockefeller fredag 1. september 2017.

Olaf var overbevist om at han kom til å drite seg ut, men neida. Det gikk så fint så – her ser du et utdrag av opptreden:

Allerede seinere samme helg har Olaf landa etter «den sjuke opplevelsen», som han sjøl beskriver det.

– Lander fort når man kommer hjem til en tre måneder gammal baby, he he! Men følelsen sitter godt i ja. Villeste dugnaden jeg noensinne har med vært på!

– Det eneste som er kjipt med å komme fra Re og stå på scenen foran et fullt Rockefeller, er at halve Re allerede har gjort det samme, sier Olaf og viser til Revårockefeller i fjor.