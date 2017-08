Velgerflukt fra Arbeiderpartiet? Ikke på Re VGS!

BERGSÅSEN: Skolevalget har aldri hatt en mer suveren vinner: Mer enn to av tre stemte på Arbeiderpartiet.

Valgresultat ved Re videregående skole:

Lokallagsleder: Overraskende høy oppslutning!

– Dette er åpenbart et gledelig resultat, og gir inspirasjon til den siste hektiske fasen av valgkampen, sier Lars Jørgen Ormestad, leder av Re Arbeiderparti.

– Sjøl om dette valget ikke er en del av det offisielle stortingsvalget viser det tydelig at ungdommen ønsker en ny og framtidsretta regjering som setter arbeid og velferd foran skattekutt.

Lokallagslederen innrømmer at han er overraska over at tallet er så høyt.

– Men jeg er ikke overraska over at det ble en bra oppslutning, etter å ha hørt debatten og applausen i salen under skoledebatten.

I panelet satt Andreas Brandt fra AUF for Arbeiderpartiet. – Godt jobba av AUF, skryter lokallagslederen i Re.

Krise i nasjonale meningsmålinger

Samtidig som Arbeiderpartiet gjør nesten reint bord i skolevalget på Re VGS, sliter partiet i meningsmålingene snaut to uker før valget.

For første gang på nesten hundre år kan Høyre bli det største partiet på Stortinget, ifølge en NRK-måling der Arbeiderpartiet fortsetter å gå tilbake.

Miljøpartiene taper totalt

Foran forrige stortingsvalg var Arbeiderpartiet det tredje største partiet på Re VGS, slått av både Høyre og FrP.

Vi må helt tilbake til stortingsvalget i 1995 for å finne sist Arbeiderpartiet var størst på Re VGS – den gangen med en ørliten margin.

Men denne gangen ble det en rekordstor margin med 67,5 prosent av stemmene. Andreplassen går til Høyre med 11,3 prosent. Resten av de store partiene må finne seg i å vake helt nede sammen med småpartiene:

FrP blir tredje størst med 4,3, SV fjerde størst med 2,9, og videre er det tett på to-tallet med Rødt, KrF og Senterpartiet på 2,6. Fryktelig lav oppslutning om Senterpartiet, som på en landlig skole har hatt en oppslutning på oppunder 25 prosent på sitt beste.

MDG som pleier å score høyt hos ungdommen får bare 1,9, og enda verre går det med et annet profilert miljøparti Venstre med bare 1,4 prosent av stemmene.

Aldri har vi sett en klarere vinner av skolevalget enn i år, med Arbeiderpartiets 67,5 prosent av stemmene. Forrige rekord satte FrP med nesten halvparten av stemmene foran lokalvalget i 2007.

Rekordoppslutning om skolevalget

Valgoppslutningen var høy, med en deltakerprosent på 82,6 – vi må tilbake til stortingsvalget i 1995 for å finne en høyere valgdeltakelse i skolevalget.

Men siden skolen har vokst i elevantall javnt og trutt, har det aldri vært flere som har avlagt sin stemme:

Hele 633 av 766 elever avga sin stemme i skolevalget 2017.

