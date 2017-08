Leserinnlegg: Bruk stemmeretten, stem etter hjertet

LESERINNLEGG: Noen spørsmål er viktigere enn andre når en skal bestemme seg for å stemme «rødt» eller «blått», skriver Merete Dahl, fylkesleder for Fagforbundet Vestfold, i dette leserinnlegget:

Om kort tid er det valg i Norge. Noen har allerede bestemt seg og muligens stemt. Mens andre tviler seg mot 11. september.

Regjeringa lover å gjøre alt bedre, og opposisjonen vil også gjøre Norge til et mer rettferdig og bedre land for alle.

Gjennom noen ukers valgkamp, utsettes vi for verbale «sjøslag» i alle kanaler. Men det er du eller vi som bestemmer, ved å bruke stemmeretten.

Noen spørsmål er viktigere enn andre, når en skal bestemme seg for å stemme «rødt» eller «blått».

Er skattelette til noen få, det som bygger velferden i landet, eller er det gjennom en rettferdig skatt der alle får etter behov og betaler etter evne?

Er det viktig at arbeidsfolk har ryddige lønns- og pensjonsbetingelser, eller synes du det er ok at velferdsprofitører tjener seg søkkrike ved å redusere ansattes lønn og pensjon?

Tror du ungdom vil velge utdanning i for eksempel helse- og omsorgsektoren dersom utviklingen der er stadig lavere lønn, fordi profitørene vinner anbud? Vil du anbefale barn eller barnebarn jobb i en sånn sektor?

Vi har mange arbeidsledige. Godt over hundre tusen har ikke en jobb å gå til. I tillegg har vi mange tusen deltidsledige. De som ønsker heltidsarbeid, men ikke får det. Desto flere arbeidsledige, desto større ulikhet.

Da må vi stille oss spørsmålet – skal vi fortsette å kutte skatter, eller skal vi skape nye arbeidsplasser?

Mange av oss har det bra. Vi har mat i skapet, kan betale regningene våre og mange har til og med en del penger i banken. Vi kjenner alle noen som ikke har det slik.

Derfor bør vi stemme både med hodet og hjertet.

De valgene vi gjør i dag, skal barn og barnebarn arve virkningen av.

Merete Dahl

Fylkesleder Fagforbundet Vestfold

